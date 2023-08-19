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«После вареной картошки с томатным соком у моего будущего мужа был культурный шок»

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  • 19.08.2023, 9:37
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«После вареной картошки с томатным соком у моего будущего мужа был культурный шок»

Белоруска улетела работать в Грецию и в единственный выходной нашла себе супруга.

Улетая на сезонную подработку в Грецию, Людмила даже представить себе не могла, что совсем скоро позвонит маме и скажет: «Сядь, пожалуйста. Я выхожу замуж». Это удивительно еще и потому, что на поиски мужа в другой стране у белоруски было ничтожно мало времени. Весь сезон она отработала гидом в плотном графике — буквально с утра до вечера. А в свой единственный выходной успела встретить мужчину мечты и через неделю согласилась выйти за него замуж, пишет onliner.by.

Людмила и Панайотис вместе уже 15 лет. Когда супруги рассказывают знакомым про события того сумасшедшего лета, основная эмоция у людей такая: «Ну вы даете! Так не бывает». Но все по-настоящему. По мнению белоруски, в Грецию ее привела череда событий, которым она осознанно сказала «да» (Джим Керри из одноименного фильма точно бы одобрил).

— Я такой человек — «путешественник-исследователь» по жизни. Мне интересно все новое, интересны люди, новые места, поэтому все случившееся стало возможным. При этом не скажу, что я авантюрист. Я не бросаюсь с головой в омут всего нового, просто люблю познавать.

Получила новую корочку и сходила на собеседование

В Беларуси у Людмилы была неплохая работа в сфере образования. При этом ей нравилось держать себя в тонусе и постоянно изучать что-то новое. По рекомендации знакомых белоруска получила сертификат гида-переводчика в Институте туризма. А потом сходила на собеседование в одну из компаний, которая набирала сотрудников для работы гидами в Греции.

— Это была случайность. Я встретила приятеля, который рассказал мне, что сам едет на такую подработку. Говорит: у тебя летом длинный отпуск, добавишь накопленные дни, сменишь обстановку. Я убежала с работы на собеседование, и мне сразу же сказали: «Вы нам подходите». Я давно работала с людьми, и у меня был сертификат гида. Уже тогда все стало складываться, как пазл, — вспоминает белоруска.

Людмила приехала на полуостров Халкидики в июле и сразу же погрузилась в работу с русскоязычными туристами. Зарплата по меркам греков была совсем небольшая — около €500, а вот нагрузка — огромная. По словам героини, почти три месяца ей приходилось работать без выходных.

— Только к концу сезона стало чуть полегче. Как сейчас помню, 24 сентября мне дали первый выходной, и я наконец-то смогла поспать подольше. Сплю, и тут мне звонят: «Люда, тут туристы в отеле ждут, некому работать. Давай быстренько одевайся». Звоню водителю, с которым тогда работала, а у него свои планы — романтическое свидание. Но он пообещал, что пришлет кого-нибудь другого.

Этим кем-то оказался Панайотис — тот самый мужчина, который спустя неделю сделает Людмиле предложение. Но при первой встрече общение было исключительно деловым, вспоминает белоруска. В конце поездки обаятельный грек оставил ей свою визитку со словами: «Будет время, звоните, встретимся на кофе».

— Как он утверждает сейчас, это было сделано из вежливости, ни о каких свиданиях со мной он якобы не думал. Ну, а я засунула визитку в карман брюк и забыла о ней на пару-тройку дней, пока не стала собирать вещи в стирку. Когда достала, вспомнила про водителя и рассказала своей коллеге про этот случай. Она мне говорит: «И что ты здесь со мной сидишь вечером? Звони».

Сделала первый шаг и не пожалела

Людмила признается, что ей было непросто сделать первый шаг: настолько сильной оказалась установка о том, что именно мужчина должен добиваться женщину. А потом она вспомнила, что ее телефона у Панайотиса нет. Хочешь встретиться — надо звонить самой.

— Первая встреча нам не особо запомнилась: мы встретились, немного поболтали и разошлись. А вот потом было веселее. Человек под вечер заехал ко мне в гости и увидел, что я ем вареную картошку без ничего и запиваю томатным соком. У моего будущего мужа был настоящий культурный шок, он очень удивился! Я объяснила, что очень занята, готовить некогда, даже продукты купить не успеваю.

И следующим утром на ручке моих дверей висела сумка с продуктами. Я сразу догадалась, кто все это принес.

Это была не единственная ситуация, когда Панайотис покорил свою новую знакомую заботой. Сначала грек накормил белоруску, а потом согрел.

— Погода на курорте резко испортилась, а у меня не было теплых вещей. Я же была наивная, думала, что в Греции всегда тепло! И вот он посмотрел на меня вечером и говорит: «А тебе не холодно? Я понимаю, что ты из Беларуси, там все закаленные, но в 12 градусов надо одеваться». Я объяснила, что мне некогда ездить за теплыми вещами: деньги есть, а времени нет. Назавтра он приезжает и привозит два больших пакета с одеждой. Говорит: «Если что не понравится, вернем. Ты хоть что-то себе возьми, лишь бы было тепло».

Людмила отмечает, что Панайотис вел себя в точности как ее отец: говорил немного, но удивлял благородными поступками. Возможно, поэтому белоруска так быстро сказала «да».

— После пяти-шести встреч он пришел и прямо в дверях спрашивает: «Когда ты уезжаешь?» Я отвечаю: «Билет на 7 октября». Панайотис пожал плечами и говорит: «Я не хочу, чтобы ты уезжала. Я поразмышлял и решил, что единственный вариант для тебя остаться — это выйти за меня замуж. Иначе ты не вернешься».

Я была в шоке, конечно, но согласилась. Не скажу, что это была любовь с первого взгляда, но он очень понравился мне как человек. Он говорил на нескольких языках, с ним было интересно беседовать. Наверное, наши внутренние установки совпали.

Реакция окружающих: «И когда ты вообще успела?»

После того как решение о замужестве было принято, Людмиле предстояло рассказать о радостном событии родителям и начальству.

— Мама почему-то даже не удивилась, когда услышала о свадьбе. Спокойно сказала: «Ну, пора». Просто мне на тот момент было уже 33 года. Для Беларуси это прямо закат, — смеется белоруска. — А отец прокомментировал новость в своем стиле: «Если считаешь, что так правильно, выходи замуж. Это твой выбор».

Когда Людмила с Панайотисом вместе пришли в туристическую компанию, где работала белоруска, директор не мог скрыть своего удивления. Как можно было успеть найти мужа, если гиды круглыми сутками сопровождают экскурсии?

— Я ответила, что не знаю! Я специально ничего не делала. У меня не было цели познакомиться с кем-то, чтобы остаться в стране, просто так сложились обстоятельства. Познакомились мы с Панайотисом в сентябре, а уже в декабре расписались.

Греция покорила своей энергетикой

В первый же год Людмила с мужем слетали в гости к ее родителям. Панайотису очень понравилось в Беларуси, ему импонируют наши люди и наша культура. Белоруске, в свою очередь, комфортно жить в Греции. С первых месяцев работы там она почувствовала, что энергетика страны совпадает с ее внутренним мироощущением.

— Ритм, энергия — этим мне очень понравилась Греция. Но только ради переезда в эту страну, конечно, я бы не стала выходить за кого-то замуж. Это была какая-то интуиция, я почувствовала, что с мужчиной, который совершает такие поступки, у меня все должно получиться. Но ведь могло и не сложиться: мы были слишком мало знакомы.

Поэтому сейчас я с уверенностью могу сказать, что мой пример — это не гарантия личного счастья для всех. После замужества всегда начинается обычная жизнь и работа над отношениями.

У супругов довольно большая разница в возрасте — 13 лет. Но это никогда не мешало их отношениям, подчеркивает Людмила. Как и разница менталитетов.

— Я не ощутила каких-то сложностей. «Притирка», конечно, в первый год была, но это нормально, когда два разных человека начинают жить вместе. У каждого из нас есть свои интересы, и в браке очень важно не мешать друг другу реализовывать их. Но также есть вещи, которые нас с Панайотисом объединяют. Во-первых, мы очень легкие на подъем и обожаем путешествия. Всегда ездим в совместные поездки и на мой день рождения, и на его. А еще мы очень любим общаться и принимать гостей. Устраиваем вечера греческой кухни, Панайотис просто шикарно готовит!

Был период, когда Людмила с мужем работали вместе — придумывали разные проекты в туристической сфере. Белоруска говорит, что из их пары получился эффективный тандем.

— Мы отлично дополняем друг друга. Я «мозговой центр» — придумываю идею, думаю, как ее реализовать, выступаю менеджером проекта. А муж все воплощает благодаря своему профессиональному опыту, пониманию местных реалий и ответственному подходу. Я всегда знаю, что любое дело будет сделано на 200%. Но лучший наш совместный результат — это 12-летний сын. Он взял самое лучшее от нас обоих, соединил в себе две культуры: активный, общительный, предприимчивый, с живым умом и прекрасным чувством юмора (это точно от папы).

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