Грузовик и 21 тонна гексогена: сенсационный рассказ СБУ о первом подрыве Крымского моста 1 19.08.2023, 9:51

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Опубликованы уникальные кадры о том, как обманули охрану россиян.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как в первый раз подрывали Крымский мост в октябре прошлого года. Для того чтобы незаметно довезти 21 тонну гексогена до моста, сотрудники СБУ обмотали взрывчатку упаковочной пленкой. Рулоны такой пленки, по легенде спецоперации, и должен был официально перевозить грузовик.

Как отмечается, в Службе безопасности обнародовали даже уникальные фото подготовки к подрыву Крымского моста.

Как рассказал Василий Малюк в интервью журналу NV, работники СБУ специально подобрали такую толщину пленки, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку.

Кроме того, СБУ «обошла» специальные глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты. Поэтому 8 октября 2022 груз «пленки» взлетел в воздух на середине моста.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян!», - рассказывает глава СБУ.

Малюк также отметил, что в организации второй атаки на Крымский мост в июле 2023 большую роль сыграл офицер на позывной «Хантер». Он приложил много усилий для создания морских дронов, которые и взорвали один из символов путинского режима. Число взрывчатки на дронах довели до 850 кг гексогена.

Также модернизировали систему управления беспилотниками, получив качественно новый образец надводного «мстителя». Дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделанные из уникального материала, незаметного для враждебных РЛС. Их конструкция предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

«Это было непередаваемое чувство. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным», - рассказал Малюк, который лично разрабатывал и контролировал проведение этой спецоперации. Он подчеркнул, что Крымский мост – это законная цель для Украины и что Женевские конвенции, регламентирующие правила ведения войн, не содержат запрета атаковать такого рода объекты.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту прозвучали взрывы, упал пролет.

Днем 12 августа в районе Керченского моста снова прозвучали взрывы.

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