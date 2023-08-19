На закрытом Литвой пункте пропуска с Беларусью поймали последнего контрабандиста 19.08.2023, 9:56

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В Вильнюс везли белорусские сигареты.

Последняя контрабанда. Житель Вильнюса пытался тайно провезти в Литву белорусские сигареты перед самым закрытием пункта пропуска.

Литва 18 августа закрыла два пункта пропуска на границе. Через один из них за несколько часов до прекращения работы мужчина пытался провезти контрабандные белорусские сигареты, сообщила госпогранслужба Литвы. Теперь ему грозят штраф и конфискация авто.

Вечером 17 августа 42-летний житель Вильнюса ехал через погранпереход «Тверячюс» («Видзы») на своем Chrysler Grand Voyager. Пограничники заметили, что водитель волнуется, поэтому машину досмотрели таможенники.

«Выяснилось, что под капотом автомобиля, между радиатором и двигателем, находился тайник, где мужчина вез 1100 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизами», — сообщили в госпогранслужбе.

За нелегальную перевозку подакцизных товаров мужчине грозит штраф от 3500 до 6000 евро. Кроме того, он может лишиться автомобиля.

После допроса водителя отпустили. А машина и контрабандный груз остались на погранпереходе.

«Не исключено, что 42 - летний мужчина из Вильнюса стал последним официально зарегистрированным контрабандистом на закрытом после пункте пограничного контроля «Тверячюс“», — отметили литовские пограничники.

Напомним, Сейм Литвы принял решение закрыть с 18 августа погранпереходы «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы») на границе с Беларусью в ответ на возможные угрозы со стороны наемников Вагнера.

С 18 августа в Литву из Беларуси можно проехать через четыре пункта пропуска: «Мядининкай — Каменный Лог», «Лаворишкес — Котловка», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони».

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