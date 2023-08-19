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В Гродненской области продают еще один ликеро-водочный завод

  • 19.08.2023, 10:19
В Гродненской области продают еще один ликеро-водочный завод

Сколько просят?

Недавно всем желающим предлагали купить ликеро-водочный завод в Можейково Лидского района. А на этот раз продается подобный недалеко от Новогрудка, пишет («Вечерний Гродно» https://vgr.by/2023/08/18/v-grodnenskoj-oblasti-na-prodazhu-vystavili-eshhe-odin-likero-vodochnyj-zavod-uznali-skolko-hotyat/).

Находится объект в деревне Лещенка. Комплекс строили на протяжении 10 лет — с 1992 года и по 2002 года, но все равно не закончили строительство.

В описании лота указывается, что завод состоит из 16 составных частей общей площадью почти 16 тысяч кв. метров.

Торги назначены на 18 сентября. Начальная стоимость всего комплекса составляет чуть более 532 тысяч рублей.

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