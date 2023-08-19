«Перед тем как развестись, я сходила к астрологу» 6 19.08.2023, 10:26

3,094

В России мистицизм становится новой религией и важным инструментом пропаганды.

Война в Украине способствовала росту интереса к эзотерическим практикам в России. Конфликт привел к усилению беспокойства и неуверенности, что побудило людей искать альтернативные способы поиска смысла в своей жизни. При этом интерес к официальной религии значительно снизился. Замещение религии мистикой в обществе заметили и власти, например, приверженец традиционных ценностей и депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал «запретить публиковать гороскопы, запретить продавать все эти чертовы чешуйки, все эти карты таро и прочие ужасные вещи», пишет «Полигон Медиа».

Журналисты «Можем объяснить» провели опрос в профильном телеграм-канале и узнали количество людей, которые хоть раз обращались за помощью к эзотерикам. Мы также поговорили с психологами и эзотериками о любви политиков и бизнесменов к мистике и о причинах роста интереса к оккультизму.

Статистика

В начале января 2023 года спрос на карты Таро в России вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на телепередачи мистического жанра — на 34%. Например, доля зрителей шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в первом полугодии выросла до 17,4%.

Скриншот телепрограммы канала ТНТ.

Одновременно, с увлечением эзотерикой в обществе теряется доверие к официальной церкви. По данным опроса «Левада-Центра», доля считающих себя религиозными, снизилась за год на 8%. Так, религиозными себя называют всего 45%, когда в апреле 2022 года такими себя называли 53% опрошенных.

А что люди говорят?

По инициативе корреспондента «МО» читателей канала блогера Антона Суворкина спросили о том, обращались ли они за услугами эзотериков и остались ли довольны таким опытом.

Аудитория канала Антона (около 150 тыс. человек) в основном женская, как и аудитория эзотериков. Блогер ведет на YouTube канал сплетен о жизни звезд, а также вместе со своей мамой Анжеликой гадает на картах Таро на жизнь российских знаменитостей.

В опросе приняли участие более 12 000 человек. Из них 45% хоть раз обращались к тарологам, хиромантам и астрологам. 21% остались довольны полученным результатом.

В комментариях читатели делились своими историями:

«Я была в депрессии. Обратилась к своей знакомой, она мне карты разложила. Помогло, полегчало. В моем случае психологи мне бы не помогли».

«Перед тем как развестись, я ходила к астрологу».

«Да, обращался. Мне очень помогло. Понимаю, что многие не верят, но иногда бывают такие ситуации в жизни, что согласишься на все, чтобы вытащить себя из задницы».

«А я и к тарологу и к нумерологу и к астрологу, что не мешает мне уже 3 года проходить терапию у психолога. Все методы хороши».

«У меня образование клинического психолога, специально делаю на это акцент, чтобы было понятно, что имею хорошее представление как о метафизике, так и психологии. Астрология, лично для меня, очень упростила работу, в себе самой я тоже открыла много нового. Но я не прогнозист, а именно натальной астрологией увлекаюсь, личность исследую. И все же сама обращаюсь за прогнозами тоже, мне это действительно помогает, но важное замечание — за свою жизнь, с себя я не снимаю ответственности. Потому как это тоже распространенная практика, пойти к психологу, тарологу и скинуть за жизнь ответственность».

«Боюсь летать на самолетах, до усрачки. Психотерапия не помогла, полеты на авиатренажере с пилотами тоже. Астролог сказала, что преждевременной смерти нет и могу летать спокойно. В декабре полечу в отпуск».

«Сама Таролог. В сложной жизненной ситуации обращаюсь к картам. Помогает. По крайней мере сделать правильный выбор или принять верное решение. Гадаю подругам. Но не зарабатываю на этом».

«Приходят часто политики, бизнесмены и из силовых структур»

Мать блогера Антона Анжелика Акуленко — таролог. Сын и мать гадают на известных личностей. Мы попросили ее рассказать о том, как изменились запросы людей после начала войны.

«Примерно с лета начался небольшой прирост клиентов, но незначительный. Не столько поменялось количество, сколько сами вопросы изменились. На первое место вышли вопросы самосохранения мужчин в каждой семье. Чаще всего спрашивают на тему безопасности и бизнеса. Много спрашивают, а стоит ли переезжать, сложится ли в другой стране, что будет с бизнесом. Из мужчин приходят часто политики, бизнесмены и из силовых структур», — рассказывает Анжелика.

Хотя Анжелика отказала нам в раскладе на Таро на будущее, в эфире телеканал «Дождь» она предсказала уход Путина в ближайшее время.

Хиромант, отвечая на тот же вопрос «МО» (и попросив об анонимности) рассказала о росте клиентов в последние годы — причем пики обращений были сразу после объявления войны и начала мобилизации.

Если раньше людей интересовали больше вопросы личной жизни, то сейчас в приоритете — риски мобилизации, эмиграция и работа. Стали чаще обращаться за услугами мужчины — их доля выросла с 5% до 15%, возросло количество предпринимателей.

В ближайшие два года завершения войны собеседница не видит — по ее словам, на руках у людей сохраняются знаки опасности в этот период. Особо она отметила, что на руках жителей Крыма и прифронтовых территорий очень много таких знаков. А вот у жителей Москвы и Санкт-Петербурга должно быть все более-менее спокойно — у них лишь небольшие очаги опасности.

О своих клиентах из Беларуси, России и Украины рассказал нам астролог из Беларуси, который также попросил об анонимности.

К нему за услугами стали чаще обращаться во время протестов после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Людей волновали вопросы эмиграции, а также судьбы родственников — политических заключенных.

Сейчас, после начала войны с теми же вопросами обращаются и россияне. Астролог рассказывает, что особенно много клиентов из России появилось после объявления мобилизации с вопросами о том, есть ли для них риски быть призванными на войну.

Украинцы же в основном интересуются — угрожает ли им и их домам опасность от российских обстрелов.

Астролог поделился неутешительным прогнозом о судьбе России. По его словам Россия приближается к периоду какого-то большого перелома, который раз в 36 лет случается в истории страны. В ближайшие два года он прогнозирует загнивание страны. Возможны, какие-то перемены «наверху» в плане смуты, отстранения верховного главнокомандующего и захвата власти какой-то другой, не самой либеральной группировкой. Кроме того, астролог не исключает и развал страны на несколько государств.

Эзотерика и политика

Давно ходят слухи, что российские лидеры, в том числе Путин, верят в мистику, астрологию, нумерологию и экстрасенсов, что, возможно, еще больше способствует мистическим настроениям в российском обществе.

Слухи о любви Путина и его окружения к мистике усилились после того, как арестовали шамана Александра Габышева за его пеший поход на Москву для изгнания Путина из Кремля. Власти применили к шаману особо жестокие репрессии в виде карательной психиатрии — сейчас он отбывает принудительное лечение в психиатрической больнице в Уссурийске в Приморском крае.

Интерес политической элиты к эзотерике во власти даже не скрывают. О массовости такого увлечения еще в 2019 году писал «Московский комсомолец». Эзотерические настроения во власти настолько сильны, что в 1989 году в СССР была создана войсковая часть изучения возможностей военного применения паранормальных явлений. Официально она просуществовала до 2003 года, но, по мнению МК, деятельность распущенного подразделения получила законспирированное продолжение.

Кроме того, в последнее время мистика становится таким же инструментом пропаганды, как и религия. Например, как писал The Insider, 11 из 16 программ «Малахов» на канале «Россия 1», попавших в 100 самых популярных передач среди россиян во второй половине января 2023 года, были посвящены «сверхъестественно-политическим темам». В эфирах этих передач «провидцы», «шаманы», «экстрасенсы» предрекали России победу над Украиной, великое будущее и ведущую роль в мире, а также поражение Америки и развал ЕС. Подобные темы становятся главными в рейтинговых программах, посвященных мистике и эзотерике, и на других каналах: «Новая битва экстрасенсов» (ТНТ), «Новые русские сенсации» (НТВ).

Психолог из России (также попросивший об анонимности), указывает, что пропаганда намеренно внушает людям, что без мистики сегодня не обойтись: «Мистика очень удобна, на нее можно списать любую неудачу. А что люди могут сделать против «воли рока»?»

По словам психолога, мистические идеи хорошо рифмуются с «корнями» и «скрепами». Если правитель не просто «мудрый», но еще и с намеком на связь с «высшими силами», его вес в глазах части обывателей сильно вырастает. Он становится тем, кто «знает сокровенное» и «непобедим».

Что говорят психологи

Александра Иванова — клинический психолог антивоенного проекта бесплатной психологической помощи Without Prejudice объясняет бурный рост интереса к эзотерике тем, что в периоды, полные неопределенности, люди идут к эзотерикам за быстрыми, готовыми решениями, за какой-то определенностью будущего. И в этом увлечении она не видит ничего плохого — если это помогает в какие-то моменты выйти из хаоса жизни. В этом есть даже некоторый психотерапевтический эффект. Главное, чтобы ответственность за жизнь лежала не на картах таро, а на человеке. В чрезмерной вере в чудеса есть риски — и в этом эзотерика во многом схожа с религией.

Александра поделилась с нами своим прогнозом на ближайшее будущее в России: «Низкий уровень жизни за пределами крупных городов, неопределенность, отсутствие каких-либо улучшений вокруг, законы, нарушающие права человека — все это приведет к росту преступности, суицидам среди подростков, алкоголизации и спросу на наркотики. Как-то безрадостно получилось…».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».