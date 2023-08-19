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«За 15 минут набирается корзина с горкой»

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  • 19.08.2023, 10:49
  • 3,554
«За 15 минут набирается корзина с горкой»

Куда в Беларуси стоит ехать за грибами.

Несмотря на то, что в Беларуси установился жаркая погода, а дождей почти нет, грибники хвастаются урожаем. Впрочем, далеко не во всех регионах грибы есть.

Журналисты telegraf.news посмотрели, какая область может ими похвастаться, а где пусто.

Судя по отзывам любителей «тихой охоты» из тг-канала «Грибы Беларуси», то в Мозырском районе грибы есть. Вот сколько грибов собрал мужчина за час.

Еще из Мозырского района. «С 9 до 13», — говорит грибник.

Есть грибы и в районе национального аэропорта Минска.

А вот сколько грибов собрали в Минском районе:

А вот урожай из лесов Логойска, тоже Минская область. «Около 230 белых на двоих», — похвастался грибник.

Есть грибы и под Столбцами:

Грибники из других регионов в этом паблике грибами не хвастались.

Хватает видео с корзинами полными грибов и в TikTok. Вот, например, из Логойского района. «15 минут и корзина с горкой!», так подписал ролик его автор.

@vitaliavita9

♬ оригинальный звук - vitalia

Женщина из Кобринского района пожаловалась на ужасную сушь, но вместе с тем сказала, что «природа берет свое» и показала поляну с боровиками:

@rabbit868686 #грибы2023#рекомендации#логойск#беларусь ♬ оригинальный звук - Fishing_Петр_МилеVSкий

«Всем грибам царь!» — хвастается грибник из Логойского района:

Жители других регионов обилием грибов не хвастаются. Наоборот — жалуются на их отсутствие и ужасную сушь. А если и находят грибы, то в основном они червивые.

Если же вы все решите отправиться по грибы, то следует знать, что:

По состоянию на 18 августа, в стране не осталось ни одного района, где можно свободно посещать лес. Везде введены ограничения, сообщило Министерство лесного хозяйства. Связано это с жарой, и, как следствие, высокой пожароопасностью.

При ограничениях в лес можно сходить на прогулку, за грибами или ягодами, но нельзя там ездить на любом транспорте, разжигать огонь, проводить массовые мероприятия. При этом ограничения различаются в разных районах и областях.

А в Калинковичском районе введен полный запрет на походы в лес по любой причине, даже за грибами.

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