«Прыгнул с высоты, весь поломался» 6 19.08.2023, 11:10

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На «гродненских Мальдивах» произошло ЧП.

О трагическом случае, который вчера произошел на «гродненских Мальдивах», то есть на карьере в районе деревни Пышки, рассказало издание Newgrodno.by.

Это место — технический водоем, который остался после промышленной добычи мела. Он не предназначен для отдыха и купания, так как здесь непредсказуемая глубина, крутые берега и высокая вероятность их обрушения.

Тем не менее, каждые выходные на склонах карьера отдыхают сотни людей, а самые смелые из них прыгают с обрыва прямо в воду.

Но у одного из ребят, который задумал сделать такой прыжок, что-то пошло не так.

«Он не долетел до воды. Получил серьезные повреждения. Ударился спиной», — рассказали Newgrodno.by очевидцы.

«Вот с этой высоты прыгнул парень. Весь поломался. Вот вам и карьер», — комментирует девушка, снявшая последствия на видео.

На место вызвали скорую помощь. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Известно, что он сломал ногу. Жаловался парень и на боли в позвоночнике.

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