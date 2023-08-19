«Когда ему руку вылечили?»: Путина подняли на смех в Ростове 19.08.2023, 11:42

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Россияне уверены, что на встречу с Герасимовым прибыл двойник.

Российские пропагандистские СМИ утром 19 августа отчитались, что глава Кремля Владимир Путин приехал в Ростов-на-Дону и провел совещание в штабе военного командования РФ.

Как сообщила пресс-служба Кремля ночью 19 августа, Путин заслушал доклад начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и высших офицеров. Другие детали совещания не сообщаются, пишет glavred.info.

Тем временем росСМИ опубликовали видео, на котором видно, как диктатор прибыл в Ростов. Там его встретил Герасимов, после чего оба отправились на заседание.

В Сети иронично отнеслись к поездке Путина. Традиционно, у пользователей закрались подозрения, настоящий ли это президент страны-агрессора РФ или его двойник. Кроме того, пользователи обратили внимание, что не было генерала Сергея Суровикина.

«Он прям лично туда прибыл или Ростов новый построили?»

«Когда это ему руку вылечили? Раньше она плетью висела при ходьбе»

«Суровкина нету. Значит правда сидит»

«Удвоение ВВП - это как раз то, что Путину удалось. Много лет страна усердно работала - и теперь у ВВП есть двойник. Один ВВП в бункере сидит, другой с людьми ручкается»

«Черт из табакерки. Приехал спросить достигли ли целей СВО. Видимо, достигли, если дроны уже в Москве как свои летают»

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