ВСУ пошли вперед вдоль реки Мокрые Ялы после разгрома РФ в Урожайном 19.08.2023, 12:01

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Британская разведка раскрыла детали наступления на юге.

Силы обороны Украины продвинулись на южном фронте и продолжили наступление по течению реки Мокрые Ялы в Донецкой области. Таким образом украинские защитники обезопасили село Урожайное, освобожденное от российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Тем временем на Купянском направлении войска РФ продолжали разведку, но значительных успехов не добились.

Британские разведчики также отметили, что на фронте обе стороны сталкиваются с одинаковыми проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепившиеся силы, имея при этом ограниченные незадействованные силы для открытия новых атак.

Напомним, накануне издание CBS сообщило, что украинские военные добились прогресса в своем контрнаступлении. ВСУ преодолели российское минное поле и начали бой за освобождение Токмака в Запорожской области.

Отмечается, что одна из целей контрнаступления Украины – продвинуться на юг через мощные российские укрепления, чтобы вернуть Мелитополь, который называют воротами в Крым. Этот город также является жизненно важным российским транзитным узлом по данному направлению.

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