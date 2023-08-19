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Почему в СССР ели пельмени с уксусом?

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  • 19.08.2023, 12:12
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Почему в СССР ели пельмени с уксусом?

Eсть несколько причин.

В настоящее время любители пельменей едят их со сметаной, майонезом, сливочным маслом и молотым перцем, а вот во времена СССР добавки были совсем не те. Почему в СССР ели пельмени с уксусом, пишет unian.net.

Для чего в пельмени добавляют уксус - простой ответ

Почему пельмени едят с уксусом, очень хорошо знали советские люди. Сложно вообразить, что тогда кто-то ел их без этой жидкости. Во-первых, выбора добавок тогда особо не было, а во-вторых у уксуса, кроме дешевизны, есть и другие плюсы:

помогает контролировать аппетит;

содержит витамины группы B и пектин;

помогает побороть мигрень, похмелье, расстройства ЖКТ.

При этом, пельмени с уксусом вредно есть людям, у которых есть проблемы с почками, а также страдающим повышенной кислотностью желудка.

Как варили пельмени в СССР

Этот рецепт на столько прост, что им могут воспользоваться даже холостые постоянно занятые мужчины. Нужно лишь следовать таким шагам:

в емкость набрать полтора-два литра воды, подсолить ее, бросить пару листиков лаврушки и три перца-горошка;

когда вода закипит, высыпать пакет пельменей и постоянно их помешивать;

после того как пельмени всплывут нужно убавить огонь и варить их еще 7 минут;

по истечении этого времени достать пельмени из воды.

Перед тем, как пельмешки положить в тарелку отправьте туда кусочек сливочного масла, а сверху полейте уксусом - это придаст блюду еще большего вкуса и аромата.

Пельмени с уксусом - рецепт

Уксус к пельменям подают в разбавленном виде. На столовую ложку 9-процентного уксуса берут 3 ст. л. растительного масла, немного соли и перца. Смесь наливают в тарелку и макают пельмени.

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