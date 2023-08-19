Россияне ударили баллистической ракетой по центру Чернигова 1 19.08.2023, 12:16

Есть раненые и погибшие.

Российские оккупанты в субботу, 19 августа, обстреляли Чернигов. Оккупанты ударили по центру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкого ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

«Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», - говорится в сообщении.

Издание «Суспільне» со ссылкой на очевидцев заявляет, что в результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие.

Ночная атака РФ

Этой ночью российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе, выпустив 17 беспилотников из района Курска. Силы противовоздушной обороны сбили 15 «Шахедов».

Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области, в результате чего повреждены 30 домов. Две женщины получили ранения, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Также в Житомирской области обломки сбитого дрона повредили один из объектов инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.

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