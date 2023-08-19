Польские пограничники рассказали, сколько лукашисты зарабатывают на каждом нелегальном мигранте 2 19.08.2023, 12:21

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Иностранцев для нападений на польскую границу ищут по всему миру.

За помощь в незаконном пересечении белорусско-польской границы нелегальные мигранты платят «проводникам» до 10 тысяч евро. Такую цифру назвала в своем сообщении пограничная служба Польши.

«Беларусь привлекает иностранцев со всего мира под границу с Польшей, так как зарабатывает на каждом иностранце. Стоимость перехода в Евросоюз доходит до 10 тысяч евро», — утверждает погранслужба Польши.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки в Польшу пытались незаконно проникнуть 123 иностранца. Среди них — граждане Египта, Эфиопии, Сирии, Эритреи, Йемена, Ирана, Сомали.

«Оповещение с электронного барьера позволило оперативно направить пограничный патруль к месту, где иностранец пытался незаконно пересечь границу. Мигранты при виде патруля отступили», — говорится в сообщении ведомства.

#zgranicy #PSGDubiczeCerkiewne

Alert z #barieraelektroniczna umożliwił szybkie wysłanie #patrolSG w miejsce gdzie cudzoziemiec próbował nielegalnie przekroczyć granicę.

Migranci na widok patroli wycofują się-zapłacili stronie🇧🇾za nielegalną podróż przez🇵🇱do🇩🇪lub innych państw🇪🇺. pic.twitter.com/6cpTOIbh6E — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 19, 2023

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