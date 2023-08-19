закрыть
19 августа 2023, суббота, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польские пограничники рассказали, сколько лукашисты зарабатывают на каждом нелегальном мигранте

2
  • 19.08.2023, 12:21
  • 5,260
Польские пограничники рассказали, сколько лукашисты зарабатывают на каждом нелегальном мигранте

Иностранцев для нападений на польскую границу ищут по всему миру.

За помощь в незаконном пересечении белорусско-польской границы нелегальные мигранты платят «проводникам» до 10 тысяч евро. Такую цифру назвала в своем сообщении пограничная служба Польши.

«Беларусь привлекает иностранцев со всего мира под границу с Польшей, так как зарабатывает на каждом иностранце. Стоимость перехода в Евросоюз доходит до 10 тысяч евро», — утверждает погранслужба Польши.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки в Польшу пытались незаконно проникнуть 123 иностранца. Среди них — граждане Египта, Эфиопии, Сирии, Эритреи, Йемена, Ирана, Сомали.

«Оповещение с электронного барьера позволило оперативно направить пограничный патруль к месту, где иностранец пытался незаконно пересечь границу. Мигранты при виде патруля отступили», — говорится в сообщении ведомства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк