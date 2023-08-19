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Соловьев устроил в эфире ТВ истерику из-за границ Германии

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  • 19.08.2023, 12:31
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Соловьев устроил в эфире ТВ истерику из-за границ Германии

Пропагандисте озвучил очередные безумные идеи.

Российский пропагандист Владимир Соловьев не перестает истерить. В этот раз он решил поговорить о «настоящих» границах Германии.

На «24 канале» обратили внимание на очередное безумное заявление «рупора Кремля». Соловьев считает, что должны были остаться ФРГ и ГДР.

«Кто вообще сказал, что Федеративная Республика Германия должна быть в тех границах, в которых она существует? Кто это решил?» – возмутился пропагандист.

Кто-то в зале ответил «американцы», и Соловьев согласился. По его мнению, Германия – это «оккупированная земля».

«А куда делась Германская Демократическая Республика? Что, была демократическая процедура?» – пытался пошутить Соловьев, но как-то не очень удалось.

А дальше Соловьева «понесло». Он заявил, что можно восстановить границы не только ГДР, но и СССР и Югославии. Мировым лидерам было бы очень интересно это послушать.

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