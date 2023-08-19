Один из банков предложил белорусам поменять бутылки на призы 3 19.08.2023, 12:42

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Какие подарки можно получить?

Экологическая акция «Зеленый обмен» пройдет в Минске в рамках международной выставки «ECOLOGY EXPO – 2023». Организаторы пригласили белорусов экологично избавиться от пластиковых бутылок и получить за это призы, сообщает telegraf.news.

Мероприятие организовали «Белинвестбанк», госучреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» и компания «РЕМОНДИС». Акция проводится в поддержку информационной кампании о сортировке отходов «Цель 99».

Что нужно сделать, что бы получить приз?

Для этого надо принести с собой на мероприятие пустые пластиковые бутылки и сдать их в таромат (устройство для приема тары), после чего вам выдадут купоны, которые потом можно обменять на льняные сумки-шопперы, многоразовые бутылочки для воды, флешки, фликеры, значки и другие призы.

Условия и правила обмена:

таромат принимает только чистые ПЭТ-бутылки, объемом от 0,33 до 2 литров (бутылки мять не нужно и оставляйте на них этикетку, крышечку открутите);

аппарат выдаст вам чек, где будет указано количество принятых бутылок;

по этому чеку вы получите купоны на конкретные призы.

Выдача призов будет происходить на стенде «Цель 99» Оператора вторичных материальных ресурсов и на фотозоне Белинвестбанка в крытом павильоне НВЦ БелЭкспо (центральная часть выставки).

Таромат будет работать 22 августа с 10:00 до 18:00 на уличной экспозиции выставки «ECOLOGY EXPO – 2023» по адресу: Минск, проспект Победителей, 14.

Какие призы можно получить?

за пять и более пластиковых бутылок: льняную сумку-шоппер и набор семян зелени;

за три пластиковые бутылки: многоразовая бутылочка для воды и набор семян зелени;

за две пластиковые бутылки: флешку, фликер или иной сувенир и набор семян.

Количество призов ограничено.

Организаторы отметили, что для посещения «ECOLOGY EXPO – 2023» в крытом павильоне нужна регистрация или пригласительный билет. Зарегистрироваться нужно здесь.

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