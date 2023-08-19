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Боец ВСУ: Ситуация в Бахмуте кардинально изменилась

  • 19.08.2023, 12:47
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Боец ВСУ: Ситуация в Бахмуте кардинально изменилась

Россиянам не хватает резервов.

Украинские военные давят на огромном участке фронта на западе Донецкой области и Запорожье. Учитывая это, враг вынужден перебрасывать войска.

Политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал «24 каналу», кто теперь воюет против украинских защитников в Бахмуте.

«Россияне забрали 1 и 2 армейских корпуса из Бахмута. Туда зашли три полка каких-то территориальных войск – это они, видимо, пытаются скопировать нашу тероборону», – отметил Сазонов.

Кроме того, к югу от Бахмута работают мотострелковые и десантные войска врага. Есть много так называемых рот «Шторм-Z».

Почему россияне вывели войска из Бахмута

«Все направления для них приоритетны. Там, где они дрогнут, мы пойдем вперед, поэтому им нужно держать [оборону] везде. Но резервов не хватает», – объяснил Сазонов.

Чтобы набрать новые силы, в России продолжается скрытая мобилизация. Забирают также людей на оккупированных территориях.

Однако завербовать мало – нужно еще экипировать и научить, а этого страна-агрессор гарантировать не может. Поэтому качество новых войск остается сомнительным.

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