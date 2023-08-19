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«Наваяли там от души, что муж хам и грубиян»

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  • 19.08.2023, 12:51
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«Наваяли там от души, что муж хам и грубиян»

Что делать белорусам, которым напакостили с характеристикой при увольнении?

С 2021 года в Беларуси при приеме на работу требуют характеристики с предыдущего места работы. И часто так случается, что работодатель пытается напакостить работнику, который от него уходит. И пишет плохую характеристику. Что делать в такой ситуации?

Такую историю рассказала белоруска в группе по защите прав потребителя, пишет ganc-chas.by.

«Мы были в ужасе от увиденного»

«Муж имеет высшее образование, опыт работы и отличные отзывы от всех работодателей. Работал около 5 лет на частника, по контракту, в январе 23 года контракт закончился, и муж не захотел его продлевать. Так как стали меньше платить, и он планировал увольняться.

Оформили договор подряда, увольняться он решил по-хорошему. И, в принципе, работал очень хорошо, рос по карьерной лестнице, всегда и везде его отправляли к заказчикам и на разные встречи, но увы и ах…

Перед увольнением он закрыл все долги, касаемые работы, доделал все объекты и даже погасил материальный долг. Так как был материально ответственным лицом, навешали там по полной.

В итоге увольнять не хотели, шантажировали, но с горем пополам уволили. При трудоустройстве на новое место потребовалась характеристика с прошлого места работы. Ее они с удовольствием предоставили. Мы были, мягко говоря, в ужасе от увиденного, наваяли там от души, и что хам и что грубиян, и с людьми не находит общего языка и что безразличный к работе и много-много другого…

Всем прекрасно понятно, что данная характеристика написана исходя из личной неприязни. Но что делать, место новое терять не хочется, на контакт они не идут. Можно ли подать в суд иск и оспорить данную характеристику?»

Что советует юрист

Юрист, специалист в области защиты прав потребителей Иван Райкевич советует:

«Если считаете, что характеристика составлена неверно, содержит ложные сведения и порочит честь и достоинство работника – можете оспорить ее содержание в судебном порядке. А также взыскать моральный вред.

Подобные иски не являются редкостью и шансы у вашего супруга есть. Если сможет доказать, что в характеристике изложены ложные факты».

В комментариях Александр интересуется: «А как доказать, если они будут рассказывать, что он плохой работник? По факту уже не проверишь. Разве что свидетелей каких искать».

Вадим ответил Александру: «На плохого работника обычно пишутся докладные записки о его плохой работе, берутся объяснительные, налагаются дисциплинарные взыскания, производится депремирование…. Вся эта катавасия предполагает надлежащее документальное оформление, согласно Трудовому Кодексу, которое очень трудно грамотно сфабриковать».

«Стали бы пять лет держать в компании хама?»

В комментариях люди удивляются мелочности руководства:

Ольга: «Удивляюсь го…нистости людишек, которые пишут характеристику с умыслом подна…ать неугодному человеку, в качестве мести за что-то. Искренне надеюсь, что хоть в наказании таких мелочных существ судебная система работает нормально. Что касается данного случая, то желание нагадить человеку характеристикой очевидно – стали бы они 5 лет держать в компании хама, грубияна, который безразличен к работе?»

Людмила: «Эти люди прекрасно понимают, что плохой характеристикой сломали судьбу человеку и на нормальную работу его никто не возьмет. Пожелайте им скорейшего бумеранга в степени. Доказать что-то из области невозможного, потратите свои нервы и деньги. Ищите что-то по частникам, сейчас людей не хватает, может кто-то и рискнет вас взять. Удачи вам».

«Не оставляйте на самотек»

Другие комментаторы говорят, что подобные ситуации бывают не редко. Советуют пытаться пригрозить работодателю, что пойдут в суд и в прессу.

Татьяна говорит, что нельзя оставлять такое: «У меня была точно такая же ситуация. Когда пришла характеристика, я, мягко говоря, опешила от изложенного в ней…. Хотя тоже просили продлить контракт, пока не найдут замену, и я пошла на уступки и подписала на месяц…. В общем, хочу сказать, все решаемо, главное не оставляйте на самотек!»

Кстати

Консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Рахубо комментировала телевидению, что закон не содержит требования не принимать на работу с плохой характеристикой.

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