Стало известно, когда жара отступит из Беларуси 1 19.08.2023, 13:04

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До приятной прохлады осталось немного.

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 20-22 августа.

В ночь на воскресенье местами, а утром и днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью +14..+20°С, максимальная днем +27..+33°С. В Минске +31°С.

В понедельник погодные условия в стране будет определять фронтальный раздел, за которым придет умеренно теплый воздух из Западной Европы.

Утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы.

Ночью +14..+ 20°С, максимальная днем +23..+30°С, по югу Беларуси до +32°С. В Минске будет уже не так жарко, но существенно: +27°С.

Во вторник из Германии придет область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью +11..+18°С, максимальная днем +21..+28°С. В Минске +22°С.

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