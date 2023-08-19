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Не надо верить шарлатанам!

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  • Альфред Кох
  • 19.08.2023, 13:10
  • 3,448
Не надо верить шарлатанам!

Cмело плюйте в морду путинским прихвостням.

Вчера украинские беспилотники снова атаковали Москву. Один беспилотник врезался в здание Международного торгового центра на Пресне. Жерв нет, а вот разрушения - есть. Только слепой уже не видит, что частота и точность украинских атак на Москву неуклонно растет.

С утра The Washington Post в очередной раз «порадовала» статьей, в которой со ссылкой на анонимные источники в Белом Доме и разведсообществе, сообщается, что украинское наступление вряд ли к осени закончится выходом к Азовскому морю. И вообще, мол, нет уверенности что ВСУ смогут подойти к Мелитополю или хотя бы захватить Токмак.

И дальше много всякого написано про то, что украинцы вместо того, чтобы массированным ударом главными силами прорвать фронт в одном месте (как им советовали в Пентагоне), выбрали тактику наступления малыми группами.

Эта смена тактики была вызвана стремлением Генштаба ВСУ минимизировать потери в живой силе и технике, но эта тактика будто бы себя не оправдала, потому, что потери такие же как и при массированном ударе, а результат намного скромнее.

Я не буду влезать в эту дискуссию, поскольку ничего в этом не понимаю. Скажу только, что у самого Пентагона опыта по прорыву глубоко эшелонированный обороны противника не больше, чем у ВСУ. (Тихо подозреваю, что американцы последний раз прорывали фронт не позже 1945 года, максимум - во времена Корейской войны).

К тому же у них точно нет опыта прорыва фронта без поддержки с воздуха. Поэтому их советы выслушивать конечно нужно, но вот строго им следовать - вовсе не обязательно.

Не исключено, что сами американцы потом этот украинский опыт обобщат, напишут про это монографию и будут преподавать в своих военных академиях. (Если, разумеется, этот опыт окажется удачным). Это будет называться что-то в духе «тактика «просачивания» через фронт» или «атака тысячью москитов» или еще что-нибудь таком же роде.

А вообще, даже не углубляясь особо в далекое прошлое, можно сказать, что уже в этой войне WP столько раз писала алармистскую чушь, столько уже раз сулила Украине неминуемое поражение или прекращение поддержки со стороны США, что я бы вообще не читал эту левую помойку (пардон - авторитетнейшую либеральную газету Восточного побережья).

Сейчас вообще резко выросло количество всяких сделанных на коленке социологических опросов, аналитических материалов и интервью с анонимными инсайдерами, из которых вытекает неминуемое поражение Украины, снижение уровня поддержки Украины населением Европы и Америки, неизбежное прекращение военной и финансовой помощи Украине со стороны ее западных союзников и т.д., что невольно приходит в голову мысль, о хорошо срежиссированной компании.

Публикация этих материалов дает Путину возможность заявлять: «Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется. И европейцы и представители европейских элит видит, что так называемая «поддержка» Украины - это, по сути дела, тупик, пустая бесконечная трата денег и сил, а по факту - обслуживание чужих, далеко не европейских интересов, интересов заокеанского глобального гегемона».

Уверяю вас, что все серьезные социологические службы фиксируют высокий уровень поддержки Украины, и низкий - Путина в частности и России в целом.

У людей могут быть сомнения по частным вопросам (например - по целесообразности поставок отдельных видов оружия), но с необходимостью продолжения военной и финансовой помощи Украине большинство согласно.

Вот, например, данные одного из последних исследований известной социологической службы Rew Research об отношении непосредственно к Путину.

Исследование проводилось в середине июля в 24 странах, входящих в НАТО. В целом по всем странам, негативная оценка Путина составила 87% опрошенных. А в Польше и Швеции достигла 98%. Высок уровень негативных оценок Путина в прежде хорошо к нему относившейся Германии (92%) и т.д.

Так что тут все однозначно: тот, кто сейчас начнет вам говорить, что Европа стала лучше относится к Путину, «не все так однозначно», нужно закругляться и садиться с Путиным за стол переговоров (и в доказательство своей правоты совать вам в нос собственные же исследования на эту тему) смело плюйте им в морду - это шарлатаны и путинские прихвостни.

И вообще: наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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