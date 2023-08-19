Атака баллистикой: появились кадры последствий варварского удара РФ по Чернигову 3 19.08.2023, 13:34

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Разрушен Драмтеатр, пять человек погибли, 42 ранены.

Войска РФ нанесли ракетный удар по центру Чернигова в момент, когда проводилась выставка дронов.

«Апостроф» рассказывает, что известно о утреннем обстреле Чернигова.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар ВС РФ и подтвердил, что в результате прилета ракеты есть погибшие и раненые.

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных», - написал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, сейчас на месте трагедии работают спасатели, правоохранители и медики.

Президент Украины добавил, что Украина сделает все для консолидации мира против российского террора и защиты украинцев.

«Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила», - отметил президент Украины.

Более того, момент обстрела Чернигова попал на видео. На кадрах видно, как баллистическая ракета попадает в местный театр, после чего ролик заканчивается.

Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что в результате ракетного удара ВС РФ пострадали, как минимум, 42 человека. 5 граждан получили несовместимые с жизнью ранения.

«Субботнее праздничное утро. Люди уходили из церкви с корзинками посвященных яблок…Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь», - добавил Клименко, комментируя обстрел Чернигова.

Военнослужащий Владислав Синяговский уточняет, что в результате ракетной атаки уничтожен Драмтеатр.

«Драмтеатр, в День Преображения Господня, в мирном Чернигове, когда сотни людей с детьми гуляли в выходной праздничный день. Рядом Пятницкая церковь XI века, в которую также было много людей на службе Божьей», - добавил военнослужащий.

В соцсетях отмечают, что 19 августа в центре Чернигова проходила выставка дронов, которую активно афишировали в течение последней недели. Местные жители утверждают, что на мероприятие пришло много гражданских, в том числе детей.

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