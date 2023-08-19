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В доме, где жила научная элита БССР, продают квартиру с неустаревающим ремонтом

  • 19.08.2023, 13:38
  • 1,876
В доме, где жила научная элита БССР, продают квартиру с неустаревающим ремонтом

Девятиэтажка находится во дворах за площадью Якуба Коласа.

Во дворах за площадью Якуба Коласа есть кирпичная девятиэтажка, которую с проспекта особо и не заметишь. Но дом это непростой. Там селилась научная элита БССР. А сейчас там продается добротная четырехкомнатная квартира, в которой сделан ремонт, который не устаревает, пишет Realt.by.

Дом находится на бульваре Мулявина, 5. Это во дворе за универсамом «Столичный».

Дом повышенной комфортности построили в 1966 году, когда девятиэтажек в Минске было совсем мало. Его возводили для ученых и академических работников. Тут и просторные подъезды, и большие окна, и улучшенные планировки.

А недавно на продажу тут выставили большую квартиру, в которой хоть и не совсем новый, но зато неустаревающий ремонт.

Квартира находится на третьем этаже и занимает площадь в 102 квадратных метра. Внутри все лаконично, но со вкусом. На полу — деревянный паркет (еще со времен сдачи дома), все стены — белые, много деревянной мебели.

Кухня по советским меркам в квартире тоже немаленькая — 8 квадратных метров.

Если судить визуально, то ремонт тут делали более 10 лет назад. Но он не устарел и сегодня. Кстати, в самом доме капремонт был в 2021 году.

За квартиру просят 199 тысяч долларов (1949 долларов за квадрат).

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