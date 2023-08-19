Беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области РФ: взорваны стратегические бомбардировщики 19.08.2023, 13:49

3,732

Уничтожены, как минимум, два Ту-22М3, несущие ракеты Х-22.

В минобороны РФ заявили, что 19 августа «Украина с помощью дронов атаковала» военный аэродром «Сольцы» в Новгородской области: там базируются стратегические российские бомбардировщики Ту-22М3, несущие ракеты Х-22, сообщает obozrevatel.com.

Официально в ведомстве Сергея Шойгу признали повреждение одного самолета. При этом ряд местных пабликов и некоторые СМИ пишут, что горели минимум две единицы авиатехники.

На военном аэродроме «Сольцы», как утверждает журналист Андрей Цаплиенко, базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3, наносящие удары по мирным украинским городам.

В МО РФ заявили, что вследствие атаки на аэродроме начался пожар на стоянке самолетов и даже признали повреждение одного из них.

Не исключено, что в МО РФ традиционно занизили свои потери. Местные паблики, а также некоторые российские СМИ заявили о повреждении минимум двух самолетов.

«На авиабазе Сольцы в Новгородской области горят два самолета, предположительно из-за удара беспилотника, сообщают местные паблики», – пишет Ateo Breaking.

«Очевидцы говорят, что после удара БПЛА по военному аэродрому Сольцы взорвалось, как минимум, два самолета», – сообщает ВЧК-ОГПУ.

Паблик приводит данные международных сервисов, свидетельствующие о том, что после атаки уцелевшие дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 перемещаются в Оленью Мурманской области.

Всего на аэродроме, по данным мониторинговых групп, находилось около 10 единиц Ту-22М3.

От границ Украины до Сольцов – минимум 675 км.

В сети появились также кадры с дымом, поднимающимся над военным объектом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».