В Гомеле детей в жару заставили выщипывать траву, проросшую между плиткой

В Гомеле детей в жару заставили выщипывать траву, проросшую между плиткой16
- 19.08.2023, 14:08
- 4,284
Экстремальное и бесполезное занятие было названо "Операция Обелиск».
Учеников СШ №33 города Гомеля в 30-градусную жару отправили выщипывать траву, прорастающую между тротуарной плиткой, сообщают белорусские телеграм-каналы.
Это экстремальное и бесполезное занятие было названо «Операция Обелиск».
Как можно заметить на фото, многие дети под палящим солнцем работали без головных уборов. Перчатки для выщипывания травы ребятам тоже не дали.