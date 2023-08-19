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В Гомеле детей в жару заставили выщипывать траву, проросшую между плиткой

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  • 19.08.2023, 14:08
  • 4,284
В Гомеле детей в жару заставили выщипывать траву, проросшую между плиткой

Экстремальное и бесполезное занятие было названо "Операция Обелиск».

Учеников СШ №33 города Гомеля в 30-градусную жару отправили выщипывать траву, прорастающую между тротуарной плиткой, сообщают белорусские телеграм-каналы.

Это экстремальное и бесполезное занятие было названо «Операция Обелиск».

Как можно заметить на фото, многие дети под палящим солнцем работали без головных уборов. Перчатки для выщипывания травы ребятам тоже не дали.

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