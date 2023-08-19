В Гомеле детей в жару заставили выщипывать траву, проросшую между плиткой 16 19.08.2023, 14:08

4,284

Экстремальное и бесполезное занятие было названо "Операция Обелиск».

Учеников СШ №33 города Гомеля в 30-градусную жару отправили выщипывать траву, прорастающую между тротуарной плиткой, сообщают белорусские телеграм-каналы.

Это экстремальное и бесполезное занятие было названо «Операция Обелиск».

Как можно заметить на фото, многие дети под палящим солнцем работали без головных уборов. Перчатки для выщипывания травы ребятам тоже не дали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».