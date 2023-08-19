У Зеленского усомнились в адекватности Лаврова 5 19.08.2023, 14:19

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Главе МИД РФ объяснили, как выйти из «параллельной реальности».

В МИД Российской Федерации в очередной раз пожаловались на «отсутствие переговоров с Украиной». Соответствующие заявления вызывают сомнение в адекватности российского руководства.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как пишет российское издание «Интерфакс», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «расстроился» из-за того, что в мире проводят многосторонние встречи без приглашения российских представителей во время которых обсуждают Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

В частности Лавров пожаловался и на то, что «любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны (РФ - ред.) сразу отвергают».

Сомнения в адекватности Лаврова

«Повторим для людей из параллельной реальности... Это Россия напала на суверенное государство. Это Россия ведет войну, пользуясь террористическими и геноцидными практиками. Россия желает переговоров о мире? Сначала нужно вывести войска с территории Украины», - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента Украины, подобные заявления вызывают сомнение в адекватности представителей российского руководства, в том же числе и Лаврова, которые жалуются, что с ними не хотят говорить о мире.

«Ведь мир - это не война и убийства граждан другой страны», - добавил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

сменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать организаторов войны для трибунала.

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