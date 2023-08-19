У Зеленского усомнились в адекватности Лаврова

У Зеленского усомнились в адекватности Лаврова5
- 19.08.2023, 14:19
- 6,904
Главе МИД РФ объяснили, как выйти из «параллельной реальности».
В МИД Российской Федерации в очередной раз пожаловались на «отсутствие переговоров с Украиной». Соответствующие заявления вызывают сомнение в адекватности российского руководства.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как пишет российское издание «Интерфакс», министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «расстроился» из-за того, что в мире проводят многосторонние встречи без приглашения российских представителей во время которых обсуждают Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.
В частности Лавров пожаловался и на то, что «любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны (РФ - ред.) сразу отвергают».
Сомнения в адекватности Лаврова
«Повторим для людей из параллельной реальности... Это Россия напала на суверенное государство. Это Россия ведет войну, пользуясь террористическими и геноцидными практиками. Россия желает переговоров о мире? Сначала нужно вывести войска с территории Украины», - пишет Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента Украины, подобные заявления вызывают сомнение в адекватности представителей российского руководства, в том же числе и Лаврова, которые жалуются, что с ними не хотят говорить о мире.
«Ведь мир - это не война и убийства граждан другой страны», - добавил Подоляк.
Переговоры с Россией
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
полностью покинуть территорию Украины;
сменить политическую элиту;
признать военные преступления;
выдать организаторов войны для трибунала.