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«Более 20 собак живут в доме, а их хозяева — на чердаке»

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  • 19.08.2023, 14:29
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«Более 20 собак живут в доме, а их хозяева — на чердаке»

Жители садового товарищества под Жодино рассказали о странном соседе.

Уже не первый год люди в садовом товариществе «Автозаводец» в девяти километрах от Жодино, живут в постоянном стрессе. Все дело в соседстве. Один из собственников завел на участке более 20 собак. Теперь нет спокойной жизни всем вокруг, рассказывает mlyn.by.

Дачники жалуются на постоянный лай, вой собак, страх отпускать детей, внуков и невыносимый и непонятный запах.

— Все началось с пяти собак, — вспоминает предысторию Иван Сергеевич Тетерник. — Люди потом наблюдали трупы животных в мусорных контейнерах. Количество животных у них стало увеличиваться. Теперь живет там больше 20 собак, сосчитать не можем. В прошлом году поставили пластиковые окна, чтобы меньше слышать вой собак. Не помогает. Так теперь и открыть то окна не можем. Вонь такая.

— Мы просто задыхаемся от этого смрада, — добавляет еще одна жительница СТ «Автозаводец» Валентина Кохан. — Это ад какой-то. Для чего держать такое количество собак? Непонятно.

Анатолий Насковец тоже устал от постоянного стресса.

— Мы люди в возрасте, нам тишина нужна, а тут такое, — говорит Анатолий. — Мы живем через три участка. Окно открыть невозможно — постоянный шум. Днем то ладно, а ночью?! Это же не отдохнуть, потому что лай каждую ночь.

— Вздохнуть нельзя. Особенно, когда испарение. Это невозможно, — добавила еще одна соседка Агафия Адамовна.

— Они не только людей не уважают, представляют угрозу, впору обращаться в службу защиты животных — собаки содержаться в ужасных условиях, — считает Алена, дочка Тетерников, участок которых граничит с псарней. — Стоит непонятный запах. Кто-то спросил у Алексея, чем это так от них воняет. Так он ответил, что варит собакам еду. Чем можно кормить животных, что оно так воняет? Большой вопрос. Стоит такой смрад, что у людей начинается кашель. Иногда слышим, как они начинают гавкать, потом сосед выходит, пытается успокоить. Стук, визг… что там происходит, остается только догадываться. Для чего им столько собак? Мысли лезут в голову самые плохие. Жалко животных. Ведь условия для них ужасные. Участок маленький, собаки воют, постоянно лают. Сытые, досмотренные животные так скулить и выть не будут. У этих людей нет воды. Раньше брали у моих родителей. Нет выгребной ямы, туалета нет. Животные живут в доме, а хозяева — на чердаке. На участке высохли практически все деревья. Большие кучи собачьих экскрементов находят в лесу. И возникает вопрос: для чего им животные? Хозяева за собой ухаживать не могут.

«Пока собаки не покусают детей, дело не сдвинется?!»

Женщина добавляет, что собаки хоть и находятся за забором, но постоянно роют подкопы. Переживает, что будет, если эта свора вырвется на улицу, а там будут дети.

— Вы поймите, может дойти и до беды. Как говорит наш председатель, когда животные кого-то покусают, тогда может что-то и решится. Как так? Это значит, что нам помогут только после того, как у кого-то произойдет несчастье? Детей страшно оставлять одних на улице. Знаю, были случаи, когда родители увозили их прямо посреди ночи в город. Те спать под такой лай не могут. Пугаются, ночью подскакивают. Дачники запрещают детям вообще ходить в сторону леса (где находится участок с собаками). Животные за забором постоянно огрызаются.

Соглашается с соседкой и Сергей. Его участок граничит с «псарней».

— Купили землю не так давно. Боимся строиться. Тут постоянная вонь и лай собак. Для детей (а у нас их трое) поставили песочницу, так они боятся тут играть. Идут к соседям, чтобы подальше быть.

Родители Алены на даче живут постоянно. Участок в начале 90-х выделили ее отцу на БЕЛАЗе, где он проработал более 40 лет. Сейчас отец на пенсии, имеет инвалидность первой группы и практически не передвигается.

— Знаете, я всю жизнь отработал на БЕЛАЗе, имею звание «Ветеран труда», на заводе меня уважали, — вспоминает Иван. — Ушли с женой на пенсию и думали, что вот теперь будем отдыхать. Решили перебраться на дачу. Тут свежий воздух, рядом лес, тихо, спокойно… Было! Пока наш сосед не решил увеличить количество собак на своем участке. Теперь общаться с нами не хочет, просьбы уменьшить количество животных — нагло игнорирует. Такое неуважение от человека, который мне в сыновья годится, — ну, разве же так можно?

— С нами рядом еще и общественная мусорка. Ее сейчас перенесли чуть ли не на наш участок. Мало того, что антисанитария от соседей, так еще и мусорка. Там столько крыс. Они к нам на участок ходят. Жуть просто. Один раз вечером вышла на улицу, так крыса бросилась на меня. Очень перепугалась. Думала, сердце остановится от страха. Теперь на огород постоянно хожу в сапогах.

Дочка семьи Тетерников Алена говорит, что никто из служб не хочет им помочь: пишут, что все по закону. Сейчас Алена собирает подписи от других собственников. Уже 40 человек поддержали. Люди возмущаются и негодуют.

— Даже люди из соседней деревни Лютка уже спрашивают, что за постоянный вой от нас слышен. Невозможно ни работать, ни отдыхать. Собаки воют и лают постоянно: и днем, и ночью!

«Ждем вступления в силу указа. Пока ничего сделать не можем»

Председатель правления СТ «Автозаводец» Иван Борис объясняет, что сделать ничего не может. Но пока…

— Куда мы только ни обращались, — говорит Иван Борис. — И в сельский совет, и в райисполком, и в ветеринарную станцию… Ничего! Документы на собак у этих людей есть, прививки сделаны, по улице животные не ходят. Так я вам больше скажу, из всех служб к нему приехала только ветстанция. Больше никто не поинтересовался, для чего людям столько собак, куда они их сбывают потом? Дали письменный ответ и все. Юрист мне объяснил: для того, чтобы что-то сделать, на общем собрании нужно вносить изменения в устав садового товарищества. Добавить пункт, согласно которому владельцы участков имеют право содержать не более, допустим, двух собак. Только после этого мы имеем право подавать в суд. Но вы сами понимаете, что на собрание люди не хотят ходить. У нас более 900 участков. Чтобы собрать две третьи — нужно 600. Вы представляете? Всегда провожу повторное собрание, на которое надо собрать хотя бы 210 собственников участков. Но и такое количество не приходит. Поэтому внести изменения в устав проблематично. Спасением может стать новый указ № 155 о коллективном садоводстве. Там есть разъяснения, для каких целей используется участок. Про животных не сказано, а значит у этих людей нецелевое использование земли. В райисполкоме мне объяснили, что Указ вступит в силу со 2 декабря — и мы сможем что-то предпринять.

Ждать указа посоветовала и председатель Жодинского сельисполкома Наталья Лабазевич.

— Да, я знаю эту проблему, выезжала на адрес. Хозяина дома не застала. Нашей ветстанции они предоставили все документы на собак, — объясняет Наталья Лабазевич. — Этот вопрос люди могут решить только внутри садового товарищества. Путем внесения изменений в устав, где будет отрегулировано количество содержания домашних животных на участках. Вопрос обсуждали еще год назад. Если невозможно собрать нужное количество жильцов, то решит все новый указ № 155, по которому можно будет принять решение заочно либо через интернет-рассылку. Не нужно будет этого кворума.

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