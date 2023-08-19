СМИ: В Беларуси «исчезли» почти 1,5 тысячи «вагнеровцев» 6 19.08.2023, 14:46

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Куда девались наемники?

В Беларуси фиксируется уменьшение численности боевиков террористической группировки «ЧВК Вагнер» с 5,8 тысяч до 4,4 тысяч человек.

Об этом пишет Центр национального сопротивления со ссылкой на данные белорусского подполья.

Отмечается, что причиной оттока наемников-террористов является отсутствие финансирования со стороны России.

«Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться», - говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что сейчас режим Лукашенко не удовлетворяет «вагнеровских» инструкторов своим уровнем оплаты за услуги, поэтому большинство из них не планирует оставаться в стране надолго.

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