СМИ: В Беларуси «исчезли» почти 1,5 тысячи «вагнеровцев»6
- 19.08.2023, 14:46
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Куда девались наемники?
В Беларуси фиксируется уменьшение численности боевиков террористической группировки «ЧВК Вагнер» с 5,8 тысяч до 4,4 тысяч человек.
Об этом пишет Центр национального сопротивления со ссылкой на данные белорусского подполья.
Отмечается, что причиной оттока наемников-террористов является отсутствие финансирования со стороны России.
«Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться», - говорится в сообщении.
В ЦНС добавляют, что сейчас режим Лукашенко не удовлетворяет «вагнеровских» инструкторов своим уровнем оплаты за услуги, поэтому большинство из них не планирует оставаться в стране надолго.