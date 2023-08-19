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Александр Невзоров: Путин, как известно, заядлый театрал

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  • 19.08.2023, 14:50
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Александр Невзоров: Путин, как известно, заядлый театрал

Сегодня его бесноватое око заметило «непорядок».

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал варварский ракетный удар РФ по центру Чернигова:

— Путин, как известно, заядлый театрал. Он вообще не чужд искусств, но особая страсть у него именно к театрам. В Украине ему удалось разбомбить полностью или частично аж 83 «штуки театров».

Сегодня его бесноватое око остановилось на Черниговском драматическом театре.

Оно обнаружило тьму детишек вокруг него, девчонок, поцелуи, мороженое и очень живеньких старушек.

Холодные уши людоеда расслышали смех и песни.

«Непорядок» - решил спятивший диктатор и запустил ракету.

Прямо в хохочущих детей и милых старушек. Теперь они, в лужах крови лежат вокруг театра.

По самым первым данным там погибли 6 человек, 47 ранено.

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