Александр Невзоров: Путин, как известно, заядлый театрал

Александр Невзоров: Путин, как известно, заядлый театрал1
- 19.08.2023, 14:50
- 5,058
Сегодня его бесноватое око заметило «непорядок».
Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал варварский ракетный удар РФ по центру Чернигова:
— Путин, как известно, заядлый театрал. Он вообще не чужд искусств, но особая страсть у него именно к театрам. В Украине ему удалось разбомбить полностью или частично аж 83 «штуки театров».
Сегодня его бесноватое око остановилось на Черниговском драматическом театре.
Оно обнаружило тьму детишек вокруг него, девчонок, поцелуи, мороженое и очень живеньких старушек.
Холодные уши людоеда расслышали смех и песни.
«Непорядок» - решил спятивший диктатор и запустил ракету.
Прямо в хохочущих детей и милых старушек. Теперь они, в лужах крови лежат вокруг театра.
По самым первым данным там погибли 6 человек, 47 ранено.