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Врачи рассказали, сколько воды нужно пить в жаркий день

  • 19.08.2023, 15:03
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Врачи рассказали, сколько воды нужно пить в жаркий день

Для женщин и мужчин существует разная норма.

Организм 24 часа в сутки, семь дней в неделю нуждается в воде. Но важно, чтобы было достаточно чистой питьевой воды, пишет tsn.ua.

Сколько воды нужно пить в жаркий день

Как считают эксперты, количество жидкости, которую необходимо употреблять в жару, зависит от индивидуальных особенностей организма. В среднем она рассчитывается исходя из массы тела и температуры окружающей среды. К примеру, для человека весом от 50 до 55 кг оптимальным считается 1,5 литра в сутки при температуре до 23 градусов, при температуре от 25 до 29 градусов – 2 литра. Если жара свыше 30 градусов, нужно уже выпивать 2,5-3 литра.

Но, если хочется пить больше, пейте. Конечно, если нет специфических заболеваний, ограничивающих ее употребление.

В жару врачи советуют к обычной норме воды прибавить еще один литр.

Больше обычной нормы нужно пить воду в случае тренировок и физических нагрузок. Обезвоживание может значительно навредить организму – кровь густеет, плазма крови уменьшается. Слипшиеся эритроциты не могут переносить кислород в должном объеме к клеткам. Как следствие, человек может почувствовать головную боль, головокружение, вялость, слабость. Такое состояние называется гипоксией. Чтобы этого не произошло, выбирайте чистую, холодную или комнатной температуры воду.

Общие рекомендации по количеству жидкости в сутки, включая воду, безалкогольные напитки и жидкость из пищевых продуктов – это 2,7 литра для женщин и 3,7 литра для мужчин.

В жару, а также во время тренировки, при болезни и кормлении грудью норму воды нужно увеличить на один литр.

Нужно иметь в виду, что разнообразные напитки, как чай, кофе включают в себя кофеин, обладающий легким мочегонным эффектом. То есть если пить эти напитки для утоления жажды, мы провоцируем организм отдавать эту воду, то есть теряем больше жидкости, чем получаем.

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