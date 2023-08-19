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Глава дипломатии ЕС назвал Россию «карликом»

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  • 19.08.2023, 15:08
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Глава дипломатии ЕС назвал Россию «карликом»

РФ не идет ни в какое сравнение с Китаем.

Россия является «экономическим карликом» и похожа на бензоколонку, «владелец которой обладает атомной бомбой», заявил в интервью El Pais глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В этом смысле, по слова Борреля, Россия не идет ни в какое сравнение с Китаем, который представляет из себя «настоящего геополитического игрока».

Тем не менее именно Россия, а не Китай является «угрозой европейской безопасности», подчеркнул Боррель. По его словам, Владимир Путин «жертвует своей армией и народом» ради «личного выживания», поскольку с военной точки зрения российское вторжение в Украиной оказалось провалом.

«Путин хотел быстрой войны, но она продолжается уже 18 месяцев, и он защищается. Его проект быстрого покорения (Украины) обернулся полным фиаско. Россия уже заплатила огромную цену в части материальных и человеческих ресурсов: она потеряла 2 тысячи танков, больше, чем есть у всех армий Европы вместе взятых», — сказал Боррель.

Действия России он охарактеризовал как «военные преступления исторического масштаба», сравнимые с тем, что было во Вторую мировую войну.

Украинское контранаступление, впрочем, пока не привело к прорыву линии фронта, как было прошлой осенью, признал Боррель: «Россия выстроила внушительные укрепления, иногда глубиной до 30 км. Украина стала самой заминированной страной в мире».

Но и помощь со стороны Европы была недостаточно оперативной, признал глава дипломатии ЕС: «В некоторых случаях, танки, ракеты Patriot, самолеты — мы начинали с того, что говорили «нет», лишь затем, чтобы в конечном итоге сделать это».

Сейчас ЕС обеспечивает военные поставки в Украину за счет Европейского фонда мира, который создали еще в 2021 году. Из него выделили Украине около 4 млрд евро с начала конфликта.

В июле стало известно, что Евросоюз намерен создать специальный фонд на 20 млрд евро, за счет которого в течение 4 лет планируется обеспечивать военную помощь Киеву.

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