На какой срок можно временно ввозить машины в Беларусь без последствий? 1 19.08.2023, 15:13

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Таможня рассказала о важных нюансах.

Белорусская таможня рассказала о некоторых нюансах, касающихся временного ввоза иностранных транспортных средств в Беларусь, пишет autogrodno.by.

Так, на территорию ЕАЭС допускается временный ввоз физлицами иномарок для личного пользования на срок не более одного года. При этом первоначальный период устанавливается таможенным органом в пункте пропуска и составляет, как правило, шесть месяцев.

Чтобы его продлить до года, декларант обязан:

– обратиться в ближайший пункт таможенного оформления с соответствующим заявлением произвольной формы;

– представить декларацию или иной документ, оформленный при временном ввозе авто;

– совершить иные таможенные операции.

Уже по истечении года в отношении таких авто осуществляется декларирование в целях вывоза, выпуска в свободное обращение. Либо машины помещаются под таможенные процедуры в порядке, установленном Таможенным кодексом ЕАЭС.

В ведомстве также обратили внимание: в случае невывоза транспортного средства по истечении года со дня его ввоза на территорию ЕАЭС усматриваются признаки административного правонарушения по ч. 2 ст. 15.7 КоАП Республики Беларусь (использование находящихся под таможенным контролем транспортных средств в нарушение установленного законодательством порядка). За такой проступок предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин, то есть от 185 до 1 110 рублей на текущий момент.

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