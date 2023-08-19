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Умер актер «Бриллиантовой руки» и «12 стульев» Игорь Ясулович

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  • 19.08.2023, 15:18
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Умер актер «Бриллиантовой руки» и «12 стульев» Игорь Ясулович

Ему был 81 год.

На 82-м году жизни не стало известного советского актера Игоря Ясуловича. Об этом сообщили 19 августа в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в телеграм-канале ГИТИСа.

Причина смерти не сообщается. Месяц назад актер был госпитализирован в Москве с подозрением на острое повреждение почек.

Игорь Ясулович снялся в более 200 фильмах. Популярность ему принесли роли в кино «Девять дней одного года», «Золотой теленок», «Бриллиантовая рука», «Айболит-66», «Щит и меч».

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