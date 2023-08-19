В Кобрине придумали мороженое с неожиданным вкусом

В Кобрине придумали мороженое с неожиданным вкусом1
- 19.08.2023, 15:23
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Попробовать рискнет не каждый.
Жаркая погода вдохновляет производителей мороженого экспериментировать со вкусами. На этот раз белорусам предложили совершенно неожиданное сочетание — вишня, перец чили и молотый перец. Такое мороженое придумали в Кобрине, сообщает onliner.by.
Вот как его вкус описывает производитель (как минимум становится понятно, что сильно жечь не будет): «Неповторимый вкус классического шоколадного пломбира, в котором приятная кислинка и терпкость вишни безупречно сочетается с ароматом черного перца и насыщенным пряным вкусом и остринкой чили перца».
В комментариях уже отписались первые смельчаки, которым удалось попробовать новинку. Что интересно, белорусам не хватает остроты: «Мало чувствуется перец ...ожидала большего», «Перца хотела бы больше. Вишенка чувствуется хорошо».
Мороженое с необычными вкусами на заводе выпускали и раньше. Например, пломбир с клюквой или со вкусом «зефир в шоколаде». Скорее всего, вы слышали о еще одном суперхите бренда — мягком пломбире в рожке. В нем нет неожиданных сочетаний, но почему-то минчане часто стоят в очереди за таким мороженым.
Не знаем, станет ли популярным десерт с перцем: слишком экстремальным кажется такое сочетание для любителей сладкого. Даже эксперимент с васильком (помните, все восторгались васильковым мороженым?) остался в прошлом. Как нам рассказал производитель, эта линейка уже снята с производства.