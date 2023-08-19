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«Беларусь сейчас такой отличный сосед, что Литва поставила первые укрепления на границе»

  • 19.08.2023, 15:27
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«Беларусь сейчас такой отличный сосед, что Литва поставила первые укрепления на границе»

Что сейчас происходит на закрытом погранпереходе «Шумскас».

Литва возвела оборонительное укрепление на КПП «Шумскас». Фотографии границы опубликовал глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас, пишет «Салідарнасць».

На них видно, что дорога с литовской стороны перекрыта металлическими воротами, за которыми проложена витая колючая проволока, а также ряд, вероятно, бетонных блоков.

Кащюнас отметил, что идея установки «фортификационных и противодиверсионных сооружений» возникла еще в прошлом году.

Он также отметил, что в стране появится 19 парков хранения «контрмобильных и фортификационных» средств, которые при необходимости будут оперативно использованы, чтобы «остановить противника».

— Позитивно настраивает то, что все едины в одном – мы должны действовать сейчас. Мы обязаны приобрести средства, распределить их и интегрировать в планы обороны раньше, чем противник попробует пересечь нашу границу. Я убежден, что мы будем быстро продвигаться вперед, а Литва еще раз докажет, что является ответственным и надежным союзником, который не только требует вклада в национальную оборону от других, но и сама активно и последовательно об этом заботится, – написал Кащюнас в фейсбуке.

— Хорошие соседи. Беларусь сейчас такой отличный сосед, что Литва решила ставить первые укрепления на границе. Отличная политика дружбы с Путиным, а теперь закрыты от всего мира, — констатирует телеграм-канал «Кремлевский Цирк».

Белорусский режим ответил, чем мог. На литовской границе он затеял «войну плакатов». Дело в том, что несколько дней назад литовские власти установили таблички с предупреждением, что «с Беларуси можно не вернуться». Речь шла о репрессивных методах работы КГБ и последующих попытках вербовки приезжих.

Однако, режим воспринял предупреждение как приглашение к участию «игре» и выдал свой «ответ»: «Осторожно!.. Беларусь завоюет ваше сердце».

— Символично и примечательно, что висит данный плакат напротив уже закрытого перехода, отмечает канал «Реальная Беларусь».

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