«Беларусь сейчас такой отличный сосед, что Литва поставила первые укрепления на границе» 19.08.2023, 15:27

1,002

Что сейчас происходит на закрытом погранпереходе «Шумскас».

Литва возвела оборонительное укрепление на КПП «Шумскас». Фотографии границы опубликовал глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас, пишет «Салідарнасць».

На них видно, что дорога с литовской стороны перекрыта металлическими воротами, за которыми проложена витая колючая проволока, а также ряд, вероятно, бетонных блоков.

Кащюнас отметил, что идея установки «фортификационных и противодиверсионных сооружений» возникла еще в прошлом году.

Он также отметил, что в стране появится 19 парков хранения «контрмобильных и фортификационных» средств, которые при необходимости будут оперативно использованы, чтобы «остановить противника».

— Позитивно настраивает то, что все едины в одном – мы должны действовать сейчас. Мы обязаны приобрести средства, распределить их и интегрировать в планы обороны раньше, чем противник попробует пересечь нашу границу. Я убежден, что мы будем быстро продвигаться вперед, а Литва еще раз докажет, что является ответственным и надежным союзником, который не только требует вклада в национальную оборону от других, но и сама активно и последовательно об этом заботится, – написал Кащюнас в фейсбуке.

— Хорошие соседи. Беларусь сейчас такой отличный сосед, что Литва решила ставить первые укрепления на границе. Отличная политика дружбы с Путиным, а теперь закрыты от всего мира, — констатирует телеграм-канал «Кремлевский Цирк».

Белорусский режим ответил, чем мог. На литовской границе он затеял «войну плакатов». Дело в том, что несколько дней назад литовские власти установили таблички с предупреждением, что «с Беларуси можно не вернуться». Речь шла о репрессивных методах работы КГБ и последующих попытках вербовки приезжих.

Однако, режим воспринял предупреждение как приглашение к участию «игре» и выдал свой «ответ»: «Осторожно!.. Беларусь завоюет ваше сердце».

— Символично и примечательно, что висит данный плакат напротив уже закрытого перехода, отмечает канал «Реальная Беларусь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».