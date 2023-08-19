Стало известно о новой атаке дрона на Москву
- 19.08.2023, 15:38
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В Москве и Подмосковье становится все горячее.
В Министерстве обороны России заявили, что днем 19 августа беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области.
БПЛА якобы удалось обнаружить и подавить средствами радиоэлектронной борьбы.
Сообщается, что дрон рухнул рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск и что пострадавших и разрушений нет.
Ранее 19 августа в Минобороны России заявили об атаке дрона на военный аэродром «Сольцы» в Новгородской области РФ, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22.