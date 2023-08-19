В Беларусь прибыл эшелон военных РФ для участия в «учениях» ОДКБ

В Беларусь прибыл эшелон военных РФ для участия в «учениях» ОДКБ8
- 19.08.2023, 15:50
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«Учения» стартуют 1 сентября.
Военные Вооруженных сил Российской Федерации прибыли в Беларусь для участия в совместных «учениях» с силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023».
Как сообщает РБК-Украина, вчера, 18 августа, на станцию «Брест-Южный» прибыл в эшелон с техникой и личным составом ВС РФ.
Учения ОДКБ «Взаимодействие-2023» пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября. В это же время в Беларуси будут проходить обучение:
- «Поиск-2023» с силами разведки;
- «Эшелон-2023» с силами материально-технического обеспечения войск;
- «Барьер-2023» с общим формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;
- «Скала-2023» с подразделениями МЧС.
По меньшей мере часть из запланированных учений пройдет на полигоне «Брестский», где военные ВС РФ будут находиться по меньшей мере до 9 сентября.
Напомним, в этом году Армения отказалась участвовать в учениях «Скала-2023» в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности.
К тому же, Минобороны Армении отказалось проводить обучение ОДКБ на своей территории в 2023 году. Причиной тому является их нецелесообразность.