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Зеленский: В Украине будут производить шведские БМП CV-90

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  • 19.08.2023, 16:01
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Зеленский: В Украине будут производить шведские БМП CV-90

Киев и Стокгольм подписали соглашение.

Украина и Швеция договорились о производстве и ремонте БМП CV-90 на территории страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

- Сегодня детализировали договоренность о производстве CV-90 в Украине, ее ремонте и тому подобное. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная в Украине CV-90 как можно скорее появилась, - заявил он.

В свою очередь шведский глава правительства добавил, что Киев и Стокгольм подписали соглашение для усиления сотрудничества в производстве и обучении на CV-90

- Мы здесь подписали соглашение буквально несколько минут назад, это знак нашего общего желания усилить сотрудничество в производстве и обучении на CV-90, - заявил Кристерссон

К тому же Зеленский добавил, что во время его поездки на фронт украинские военные хвалили шведские БМП CV-90.

БМП CV-90

Бронированная машина пехоты. Швеция для собственной БМП CV 9040C в качестве усиления использует бронемодули AMAP немецкой компании IBD Deisenroth Engineering. С комплектом навесной брони (композитная броня с керамическими бронеэлементами) для модификаций, начиная с CV 9040B и далее, обеспечивается защита от 30-мм бронебойного оперенного снаряда.

В состав защитного комплекта AMAP помимо навесных модулей пассивной брони для корпуса и башни входит противоминная защита, расположенная на днище бронекорпуса, а также противоосколочная подбивка боевого отделения.

Дополнительно к пассивной защите CV 9040C используется система маскировки Barracuda, одноименная с названием шведской компании-разработчика Barracuda Company.

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