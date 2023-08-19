В белорусских магазинах появились оранжевые арбузы 2 19.08.2023, 16:14

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Чем они отличаются от обычных?

Кажется, в магазинах есть то, чего вы еще не пробовали. Читатели «Онлайнера» заметили, что в минском супермаркете появился «арбуз оранжевый». Чем он отличается от обычного, кроме цвета? Журналисты купили и проверили, чтобы вы понимали, стоит ли тратить деньги.

Тот арбуз, которые все привыкли есть, называется обыкновенный, он же столовый или шерстистый. Кстати, его можно есть ложкой, которая называется нуазетка.

Оранжевый арбуз, как и обычный, имеет зеленую корку, хотя на ней нет четко выраженных полосок. Чтобы покупатели не спутали, оранжевый помечен наклейкой. Вырастили его в России.

Что по цене? Оранжевый арбуз дороже обычного практически в два раза: продается по 2,49 рубля за килограмм. Экземпляр размером с небольшой мячик обошелся нам в 9 рублей.

При разрезании арбуз трещит. Позже журналисты прочитали, что особенность этого сорта — необыкновенно мощная кожура, «благодаря этому он хороший кандидат на дальние перевозки».

Мякоть пахнет свежестью и насыщенной сладостью. По текстуре она плотная, если присмотреться, как будто состоит из сочных сахаринок. Косточки расположились в одну линию — по ощущениям, их меньше, чем в обычном красном арбузе.

Что по вкусу? Все прекрасно. Может, это журналистам так повезло, и все же оранжевый арбуз показался им более сладким, чем классический. Он хрустящий и сочный — хотя, наверное, такими должны быть все арбузы. Ну и еще с ним получаются красивые фотографии. Стоит ли ради всего этого платить вдвое больше? Решать уже вам.

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