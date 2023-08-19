Где расположен российский аэродром «Сольцы», куда прилетел дрон 4 19.08.2023, 16:26

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До границы с Украиной - 650 километров.

В субботу, 19 августа, около 10:00 по местному времени в России беспилотный летательный аппарат атаковал военный аэродром «Сольцы» в Новгородской области. «24 канал» узнал, где база расположена на карте и сколько от нее километров до украинской границы.

Аэродром «Сольцы» на карте

Отметим, что эта авиабаза расположена в городе Сольцы в Новгородской области. Построили ее еще в 1951 году. В частности, этот военный аэродром имеет самую длинную в регионе взлетно-посадочную полосу.

Некоторые источники сообщают, что аэродром атаковал БПЛА коптерного типа. Потому есть основания утверждать, что его запускали с территории России.

По подсчетам журналистов, кратчайшее расстояние от этого военного объекта захватчиков до украинской границы составляет около 650 километров. Такие данные можно получить, выбирая точку на российско-украинской границе в Черниговской области.

Отметим, что бомбардировщики Ту-22м3, базирующиеся на аэродроме в Сольце, являются носителями смертоносных ракет типа Х-22. С самого начала полномасштабного вторжения Россия неоднократно применяла такие воздушные цели по украинскому государству.

В Воздушных силах Украины недавно констатировали, что за все время широкомасштабной войны еще ни разу не удалось сбить ракету Х-22.

Очевидно, этот беспилотник, атаковавший аэродром, является очередным напоминанием для оккупантов, что пока они будут бить по Украине ракетами и захватчики будут находиться на территории государства, до тех пор покоя в их стране не будет.

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