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«Высаживал сливы и вишни, а соседка выскочила и сказала, что я беспредельничаю»

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  • 19.08.2023, 16:32
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«Высаживал сливы и вишни, а соседка выскочила и сказала, что я беспредельничаю»

В Бобруйске вспыхнул конфликт соседей из-за деревьев во дворе.

В редакцию «Вечернего Бобруйска» обратился 65-летний Леонид Нехайчик с улицы Черняховского в Бобруйске. Мужчина рассказал о своем конфликте с 68-летней Натальей Чернышовой из соседней многоэтажки и попросил разобраться: кто тут прав, кто виноват?

По его словам, он многие годы самостоятельно высаживает деревья во дворе, но в последнее время из-за этого все чаще стали возникать проблемы с соседкой. Дошло до того, что в конце июля на место конфликта пришлось выезжать и милиции, и специалистам Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Кому оно здесь будет мешать? Дети, взрослые идут – сорвут сливочку, вишенку»

Леонид Нехайчик переехал в этот район в 1976 году.

– Юность моя прошла в общежитии имени Ларина.

А затем мужчина въехал в дом на Черняховского, с 1990-х стал активно заниматься озеленением двора. Сколько за свою жизнь посадил деревьев, уже и не помнит.

– Я люблю давать жизнь, у меня очень легкая рука. В моей деревне сестры что-то сажают, брат сажает, ухаживают, поливают. А я посадил и уехал. Осенью брат жалуется: у него руки – «до земли», а лук все равно маленький, а я не ухаживаю, и у меня лук – не вырвать! – улыбается Леонид Алексеевич.

– Вот елочка, вот сливы – это все мой труд. А смотрите, какой виноградник, – собеседник проводит небольшую экскурсию по своему двору. – А вот на этом дереве в этом году было килограмма три абрикосов!

Двор, в самом деле, уютный, зеленый, в жаркий летний полдень в нем достаточно комфортно. Так в чем же проблема?

Недоразумение с соседкой, по словам пенсионера, возникло три года назад:

– Между домов, где идет дорожка, со стороны нашего дома я стал высаживать сливы и вишни. И тогда Наталья выскочила и сказала, что я беспредельничаю. Я говорю: кому оно здесь будет мешать? Дети, взрослые идут – сорвут сливочку, вишенку.

Те первые саженцы, к слову, несмотря на полив засохли.

К настоящему конфликту же привела срубленная вишня (по словам второй стороны – слива) и уничтоженные соседкой ростки каштанов.

– В тот день, когда это случилось, я вышел из дома в гараж, – рассказывает Леонид Нехайчик. – За три дня до этого во двор приезжал трактор и все обкашивал, я попросил работника не трогать маленькие каштанчики между больших каштанов. Хотел по осени договориться с дорожниками и посадить их по Крылова. И вот я иду в гараж и вижу, как Наталья большим ножом рубит эти ростки каштанов. Я ей говорю: что ты творишь? А она: из-за тебя тракторист здесь не скосил, пожарная не сможет подъехать, и она сама, мол, головой цепляется за ветки.

В тот же день, по словам мужчины, была срублена и самая высокая вишня, которую он сажал у дорожки возле дома. Леонид Алексеевич обратился в природоохранную инспекцию.

«Я его просила не садить здесь – он посадил»

Наталья Чернышова тоже согласилась поговорить на эту тему, правда, она считает, что нет никакой проблемы:

– У меня никакого конфликта нет, ко мне претензий тоже нет. Мне сказали: вы с ним в дебаты не вступайте: воткнул – в следующий раз сообщайте в домоуправление, и он получит большой штраф.

На вопрос, не лучше ли решить все мирно, по-соседски, женщина ответила так:

– А причем здесь по-соседки? Если это ему государство запретило. То, что он делает, незаконно. Плодово-ягодные деревья запрещены на придомовых территориях, и декоративные клумбы – тоже только с согласования с ЖЭУ. Я его просила не садить здесь, он посадил. Пока оно было прутиком, я его удалила, потому что, если бы оно разрослось, вырубать надо было бы больше.

– У нас за эту зиму три раза был порыв, приезжали три машины, где им развернуться? – продолжает Наталья Чернышова. – У нас и дворик узкий, и машины припаркованы, а к нам, как на работу, летают пожарники...

– Я ему всю жизнь запрещаю залезать сюда, говорю, не трогай между домами, здесь теплотрасса. Нет, он все равно воткнул, – добавляет собеседница уже про Леонида. – У него же позиция такая: я сказал, так и будет. Это некрасиво, то, что он садит. Слива – это самое ничтожное растение, потому что она дает и дает паростки.

«Леонид, ну не высаживайте там, где она не хочет»

Для полноты картины обсудили сложившуюся ситуацию и с другими соседями.

Людмила и Татьяна живут с Леонидом в одном подъезде, о конфликте его с соседкой слышали. Женщины сами возле дома разбили клумбы и за ними ухаживают.

Людмила живет на первом этаже и признается, что не против озеленения:

– Человек делает доброе дело. И мне лично деревья не мешают – это кислород.

– Леонид, – обращается Людмила к соседу, – ну не высаживайте там, где она не хочет, высаживайте только со стороны нашего дома.

Татьяна поддерживает: ей деревья тоже не причиняют неудобств.

Андрей около 30 лет живет в соседнем доме, но конфликт из-за деревьев прошел как-то мимо него.

– Про Леонида знаю и про то, что он садит, тоже. А чем это плохо? – говорит мужчина. – Жаловаться, если появится аллея, не буду. Мне с моим ростом 184 сантиметра ничего ходить не мешает (смеется). Чем больше зелени, тем лучше.

Горрайинспекция: «Не правы оба»

– В этой ситуации оба жильца не правы, – говорит Игорь Солонович, заместитель начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды (Игорь Николаевич общался с обеими сторонами конфликта). – Потому что, как посадка, так и удаление деревьев не может осуществляться жильцами по их усмотрению.

Места для посадки деревьев определяются архитектурными службами и горисполкомом. Это делается для того, чтобы дерево не было высажено на подземных коммуникациях либо в местах возможной застройки. Например, через несколько лет на пустующем месте по генплану планируется строительство детской площадки, и ранее посаженные, даже взрослые и здоровые деревья придется удалять. Поэтому, в данной ситуации посадка деревьев называется самовольным захватом земель и нарушением правил по благоустройству, за это человека могут оштрафовать на 10-30 базовых величин (до 1 110 рублей).

Но в то же время второй жилец тоже не имеет права удалять деревья. Растение не виновато в том, что его посадили без соблюдения правил. За вред, причиненный окружающей среде незаконным уничтожением деревьев, человеку грозит штраф до 50 базовых величин (до 1 850 рублей). Поэтому, если дерево мешает, надо также обращаться в ЖЭУ, и специальная комиссия решит, есть ли основания для его удаления.

– Мы призываем и всегда поддерживаем тех, кто хочет озеленять наши дворы и города, но делать это надо, соблюдая правила, – подытожил Игорь Солонович.

«Решение принимается через общее собрание»

Как следует договариваться соседям, чтобы делать общее дело, а не ругаться? Мнение исполнительного директора городской Ассоциации ПЖСК и товарищества собственников «Дом, в котором мы живем» Сергея Мельникова:

– Решение принимается через общее собрание. Так как в данной ситуации дом относится к ЖЭУ, инициативная группа (одна из заинтересованных сторон) должна обратиться в эту организацию с предложением провести собрание жильцов для решения вопроса.

Чтобы вопрос был снят, проголосовать «за» должны 50 процентов собравшихся плюс 1 человек.

Если же дом относится к ПЖСК, то для решения таких вопросов надо обращаться к председателю.

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