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Около 100 раненых и погибших: официальные данные последствий удара по центру Чернигова

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  • 19.08.2023, 16:40
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Около 100 раненых и погибших: официальные данные последствий удара по центру Чернигова

Ракета повредила драмтеатр и жилые дома.

По меньшей мере 7 человек погибли и 90 получили ранения в результате ракетного удара вооруженных сил РФ по центру Чернигова. Актуальную информацию опубликовал глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, при разборе завалов спасатели обнаружили тело еще одной жертвы - неопознанной женщины. Таким образом, количество жертв ракетного удара ВС РФ по Чернигову возросло до 7 человек.

- За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении.

Клименко также отметил, что на крыше одного из домов, расположенного вблизи места прилета, вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели.

Информацию о семи погибших также обнародовал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. В результате прилета ракеты поврежден драмтеатр и жилые дома.

- Всем оказывается медицинская помощь, создан штаб по ликвидации последствий. В ближайшее время будет оказана вся необходимая помощь, в том числе финансовая. Россия - террорист, враг должен быть уничтожен, - резюмировал Чаус в видеообращении.

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