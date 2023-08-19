Какие товары чаще всего покупают белорусы в интернет-магазинах? 19.08.2023, 16:51

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На последнем месте топ-5 находятся строительные материалы.

«Какие товары чаще всего покупают белорусы в интернет-магазинах?» - такой вопрос «АиФ» задала жительница Могилева.

В число наиболее часто покупаемых товаров в интернет-магазинах в 2022 году вошли электробытовые приборы и инструменты, отмечают в Национальном статистическом комитете. Доля данного вида товаров в общем товарообороте интернет-магазинов (без микроорганизаций) составила 12,2%. Также в Сети покупают большое количество деталей и принадлежностей для автотранспортных средств.

Самые популярные товары в интернет-магазинах

Электробытовые приборы и инструменты — 12,2%.

Детали и принадлежности для автотранспортных средств — 11,9%.

Одежда — 9,4%.

Парфюмерно-косметическая продукция и туалетные принадлежности — 7,7%.

Строительные материалы — 7,6%.