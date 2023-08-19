Ракетный удар по Чернигову: эксперт сделал важный вывод 19.08.2023, 17:17

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Чернигов - фактически прифронтовой город.

В субботу, 19 августа, Россия ударила баллистической ракетой по центру Чернигова. Есть раненые и погибшие.

«Ужасная трагедия в Чернигове в очередной раз вынуждает говорить о безопасности во время воздушных тревог. Мы воюем с лицемерным и бесчеловечным врагом. Мы бьём по их военным объектам, они наносят удары по гражданским объектам. Российская армия - это уродливое олицетворение худшей формы террора. Не забывайте об этом и берегите себя», - призвал известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, удар по драмтеатру в Чернигове был произведен примерно в 11:30, а воздушная тревога в области сработала в 11:20.

- Ракета ОТРК «Искандер» имеет скорость полета в среднем 2 тысяч м/с. То есть до Чернигова от границы с Россией она долетает менее чем за минуту. В свою очередь, для запуска ракеты ОТРК «Искандер» должен выехать на позицию и развернуться в боевое положение. Развертывание занимает от 4 до 16 минут Таким образом, украинские силы зафиксировали либо выход ОТРК «Искандер» на боевую позицию, либо процесс его развертывания, и включили воздушную тревогу заранее, до пуска ракет», - написал эксперт.

Несмотря на то, что Чернигов - фактически прифронтовой город, далеко не все среагировали на сигнал воздушной тревоги, акцентировал Коваленко.

Напомним, утром 19 августа российские войска ударили ракетой по центру Чернигова. Сообщалось, что число пострадавших перевалило за 100 человек, погибли семеро людей, в том числе 6-летняя девочка.

Известно, что наибольшее число жертв было на месте, где останавливается местный автобус для высадки пассажиров.

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