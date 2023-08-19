Минчанка поставила на место крупную торговую сеть 19.08.2023, 17:25

Белоруску возмутила продукция магазинов.

Возмущенная покупательница рассказала, что купила пиццу, а она оказалась испорченной. Она задается вопросом, почему так происходит, почему магазины это допускают. Сайт ganc-chas.by посмотрел на мнения людей и подобные истории.

Минчанка Елена написала в группе по защите прав потребителя историю про пиццу с плесенью:

«У пиццы срок хранения 12 часов, а она уже с плесенью. Испорченное куриное мясо под брендом «Петруха», хлеб с землей (фото и чек из Гиппо, где сделаны покупки, есть).

Вот просто интересно, как такое можно допустить? Кто и почему переклеивает этикетки с датой выпуска? Почему такие нарушения можно считать массовыми (у нас большой чек и, когда берешь 20 позиций, не всегда есть время рассмотреть, а что там, под упаковкой)? Вот реально, кто это делает и как обезопасить себя от подобного в дальнейшем?».

Юрист Иван Райкевич пояснил, что в таком случае можно писать требования в книгу замечаний и предложений, отправлять жалобы с фото в исполком и зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Магазин отреагировал даже в соцсетях

Удивительно, но сотрудники торговой сети мониторят группы с жалобами. Вскоре на претензию Елены написали от имени супермаркета:

«Мы прекрасно понимаем Вас, представленная продукция в гипермаркете всегда должна быть свежей. Будьте добры, напишите нам на почту по какому адресу и в какой день вами были приобретены товары ненадлежащего качества. Ваш ответ очень поможет нам оперативно разобраться в причинах описанной ситуации и принять необходимые меры. Хотим обратить ваше внимание, что любой некачественный товар вы всегда вправе вернуть обратно в магазин и получить потраченные на него денежные средства. Мы всегда на стороне покупателя. С уважением, сеть гипермаркетов ГИППО».

Елена парировала: «Переписка с вами уже велась, но, кроме сожалений, ничего не услышали. Повторюсь: интересует не столько возврат денег, сколько тенденция, которую наблюдаем, и ее причины. И вот правда не ясно, откуда в пицце плесень. Где она лежала неделю?».

Мнения людей

Наталья Ивановна: «Не покупаю салаты, раз может в несколько лет. 15 лет назад в Минске зашла в небольшой магазин купить конфет, и там были салаты свежие. Продавец оливье перемешала, ложку облизала и обратно ткнула в салат. Я понимаю, что это возможно разовый случай, но, все-равно лучше сама дома сделаю или не поем салата».

Ольга: «Так весело носить назад просрочку из магазина, даже если вернут деньги. Почему покупатель должен тратить на это свое время? У меня были такие истории с короной (в кулинарном отделе купила готовую котлету на обед, а когда села обедать она внутри сырая оказалась, молоко регулярно было прокисшее.) Но мне жаль было времени, и я просто это выбрасывала в мусор. Должен же магазин как-то следить за товаром, который продаёт, а уж если происходит такая ситуация как выше – так должны сами приехать и забрать. Потому что такой внешний вид продукции говорит о том, что уже не один раз его перемаркировали».

Елена: «Знаете, что интересно? Как и для чего (и кто) это перемаркировывает. Потому что можно ж и на журналиста нарваться, и на голодного контролера. Ну вот зачем? Десяток гнилых пицц сделает тебя богаче?»

Светлана: «Факт в том, что просрочку не так просто списать, вот и пихают ее везде, чтобы реализовать. Иначе скажут выкупать сотрудникам. Поэтому приходится так делать. И в крупных магазинах закупкой занимаются другие люди, и ответственности не несут за то, что заказали много. А если заказать мало, то уже будут им выносить мозг по этому поводу».

Семен: «Не хотите никуда идти отстаивать свои права потребителя, ну так сидите дома и жалуйтесь в соцсетях. А производители и торговля будут только рады таким ленивым потребителям. У них от таких, как вы, ленящихся оторвать свой зад от дивана из-за двух рублей, неплохая прибыль выходит на просрочке и т.п. А что, пипл плесень хавает, да ещё и деньги платит, ну поноет за углом и успокоится, а денежки в кармане».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».