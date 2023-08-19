ВСУ подготовили для россиян три капкана 19.08.2023, 17:31

Украинский офицер перечислил области, где россияне скоро окажутся в полном окружении.

Не просто освобождать земли, но «утилизировать» армию РФ, а также заманить как можно больше оккупантов в ловушку — это приоритетные задачи сил обороны Украины, о которых напомнил полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан.

Потребуется еще какое-то время, чтобы ВСУ смогли взять в полное окружение большую группировку российских войск на Южном направление фронта. Интервью Романа Свитана для «Фабрики новин» можно посмотреть на канале YouTube, отмечает dialog.ua.

«У россиян есть еще несколько резервов: часть армии в районе Мариуполя и часть резервной армии 35-й в районе Токмака. Может быть, это и был план как раз работать пока по линии фронта, «связывать» россиян, выманивать, выполнять боевые действия, чтобы россияне ставили задачу удерживать украинские войска на линии фронта. Как раз сейчас это происходит на первой линии и на второй линии обороны, куда они бросают свои резервы. Даже с Донбасса перебросили «Ахмат» под Орехово», - сообщил украинский военный эксперт.

После этого офицер запаса ВСУ назвал временно оккупированные территории Украины, где россияне окажутся в капкане, который приготовили украинские силы обороны:

- Еще пока мы не вздернули до сих пор 35-ю часть 35-й армии Токмака. Надо постараться заставить россиян их тоже вступить в бои. Когда они уже вступят в бои, когда мы полностью свяжем все резервы, а это мы как раз выманиваем в предполагаемый капкан, потому что, если также 35-я армия свяжется в районе Орехова, а мы в это время двинемся в сторону Мариуполя из-под Временского выступа, будет капкан. При чем капкан будет для трех областей (Херсонская, Запорожская и Крымская окажутся в реальном капкане, при чем даже не оперативном, а в полном окружении).

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