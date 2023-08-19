Как действует единый проездной в Минске 19.08.2023, 17:41

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Есть несколько нюансов.

С 16 августа в Минске начал продаваться единый проездной. О том, как все работает, рассказали «Минск-Новости». Напомним, что новый документ включает поездки на все виды общественного транспорта, в том числе метро. При этом сохраняется возможность приобретать проездной на один вид транспорта.

На какой период можно купить единый проездной?

Безлимитные абонементы доступны на 1, 2, 3, 10, 15, 30 суток и месяц. Они начинают действовать с даты, которую выбирает пассажир. Но эта дата должна быть не позднее 30 суток со дня продажи проездного.

Какова стоимость единого проездного документа?

Безлимитный проездной на месяц обойдется покупателю в 51,05 рубля. Цена на 15 суток — 26,89 рубля, на 10 суток — 17,93 рубля.

Интегрирован ли новый проездной с автобусом-экспрессом?

По единому проездному билету, как и по проездному на автобус, можно ездить и на автобусе экспрессного маршрута. Цена билета на разовую поездку на экспрессе — 85 копеек. Талоны, которые были приобретены по прошлому тарифу (1 рубль), остаются действительными.

Будет ли единый проездной включать в себя городские линии?

Для единых проездных, совмещенных с городскими линиями, установлена отдельная цена. Абонемент сроком действия на 30 суток обойдется в 91,19 рубля, на декаду — 31,98 рубля, на 5 суток — 22,63 рубля. Также доступны проездные «метро — городские линии» или «любой отдельный вид наземного общественного транспорта — городские линии».

Можно ли приобрести единый проездной документ при помощи мобильных платежных сервисов?

Пока он доступен только на бесконтактной смарт-карте. Сейчас идет доработка мобильного сервиса. На данном этапе с его помощью можно приобрести проездной на один вид наземного транспорта.

Предполагается ли внедрение проездных документов на часы и минуты?

В настоящее время — нет.

Как работают проездные документы, приобретенные до 16 августа 2023 года?

Они действуют согласно условиям, указанным в информационном чеке, который выдают вместе с бесконтактной смарт-картой. Это касается сроков действия, видов транспорта, стоимости и иных составляющих.

Какие преимущества у владельцев единого проездного билета?

Пассажир может делать неограниченное число пересадок на автобус, троллейбус, трамвай или метро. То есть не нужно приобретать дополнительные талоны.

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