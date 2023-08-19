В Минске за участие в акциях протеста осудили семейную пару 5 19.08.2023, 18:03

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Суд ждет и их дочь.

В суде Ленинского района Минска 1 августа вынесен приговор семейной паре Сергею и Юлии Тарасевич. Их обвинили в участии в массовых акциях протеста в Минске в 2020 году (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса).

Дело рассматривала судья Юлия Шут, сообщают правозащитники.

По материалам обвинения, Сергей и Юлия Тарасевич неоднократно в августе и сентябре 2020 года принимали активное участие «в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, стояли и двигались по проезжей части улиц и дорог, блокировали и преграждали путь транспортным средствам, повлекшим нарушение работы общественного транспорта, не реагировали на призывы сотрудников правоохранительных органов, при этом фотографировались с бело-красно-белым флагом, который взяли у кого-то из присутствующих участников марша».

Их опознали по фотографиям и до суда поместили в СИЗО № 1.

Суд назначил супругам Тарасевичам наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок три года каждого.

Сейчас в СИЗО Минска находится их дочь, политзаключенная Дарья Тарасевич, которую задержали за участие в акциях протеста.

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