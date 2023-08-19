Мини-«Грады» ВСУ пробивают путь в Крым 19.08.2023, 18:07

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Их цели – в том числе опорные пункты.

Днепропетровская отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины пробивает путь в Крым в Запорожской области. Минометная батарея подразделения воюет на так называемых мини-«Градах». Пусковые установки реактивных систем залпового огня установлены на пикапы. Из них ведут огонь по противнику. Крым.Реалии побывали на одном из боевых заданий минометчиков.

«Вообще не думал, что буду артиллерии касаться пальцами даже. Я как вижу все эти минометы. Да вы что! Бусоль? Вы о чем? 5 лет учиться нужно. Да. Дали так в руки, говорят: «На». Через три дня все стреляли уже», – рассказывает военнослужащий бригады с позывным «Хореограф». До войны он был танцором и хореографом академического ансамбля танца «Надзбручанка».

Бойцы минометной батареи ВСУ готовятся к боевому заданию. Заряжают пусковые установки на пикапах. Будут работать два экипажа. Одну из машин зовут «Віра» (Вера – ред.).

«Потому что нам одна девушка помогала собирать на эту машину. И она нормальную сумму дала. Не буду говорить сколько, но нормальную», – рассказывает боец с позывным «Стакан».

Машину заряжают боеприпасами иностранного производства, полученными от стран-партнеров Украины. Одну из ракет «Хореограф» подписывает.

«Попросили наши подписчики подписать эту ракету: «За Днепр». Прилет в Днепре. Это будет, как бы, такой персональный ответ одного человека: Надежда есть, а вас не будет. Почему-то именно такая фраза», – говорит «Хореограф».

Российская армия ударила по Днепру «Искандерами» в конце июля. Тогда ракеты попали в жилой дом, 10 человек получили ранения.

На позиции украинские военные расставляют пикапы, снимают маскировку, наводятся на цель.

«Я сейчас должен сориентировать наши пушки по направлению стрельбы, навести их на цель. Для этого я выставляю бусоль артиллерийскую ПАБ-2М. Ориентирую ее в пространстве. Бусоль – это гибрид компаса и нивелира», – рассказывает военнослужащий с позывным «Лука».

Цель подтверждена, артиллеристы открывают огонь. Рассказывают о преимуществах и недостатках своей техники.

«Она более быстрая в плане мобильности. Потому что она меньше. И маскировать ее полегче. Это два. И, в-третьих, у нас занимает меньше времени в плане разложиться. Отработали, сложились. Это очень большой плюс этой установки. Из минусов. Там 40, здесь 3 трубы. Как-то так», – говорит военнослужащий ВСУ с позывным «КВН».

«Мы можем все же быть более скрытными. Потому что, например, тот самый большой «Град» или «Ураган» спрятать в посадке достаточно сложно. А пару пикапов найти сложнее. И мы сами это видим на примере этих же россиян. Я думаю, что оно так и будет дальше», – говорит командир минометной батареи с позивним «Галл».

Цели мини-«Град» – стационарные объекты. Среди подтвержденных успехов подразделения «Галла» – уничтоженные склады боекомплекта россиян и, что особенно важно, склады с ПТУР. Иногда, ради точности, бойцы работают по мишени с расстояния в 8 километров!

«Обычно наши цели – это какие-то опорные пункты. Пытаемся попасть в них. Техника, или какие-то артиллерийские группы и батареи врага. Меньшим количеством ракет сложнее поразить. Но с другой стороны, мы маленькое ТРО, мы скромны», – рассказывает «Галл».

«Галл» и его подразделение планируют смастерить еще и САУ. У них уже есть пушка и авто соответствующей грузоподъемности. Просят помощи только с колесами.

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