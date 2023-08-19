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Зачем в ручке сковороды или кастрюли отверстие?

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  • 19.08.2023, 18:16
  • 3,868
Зачем в ручке сковороды или кастрюли отверстие?

Ответ могут вас удивить.

Возьмите ваши кастрюлю или сковороду и осмотрите их ручки. Видите там дырки? Вы когда-нибудь задумывались, для чего это отверстие? Если вы думаете, что отверстие нужно лишь для того, чтобы подвешивать предмет посуды, то ошибаетесь — это не единственное его предназначение, отмечает telegraf.news.

Цель отверстия — упростить приготовление пищи. Оказывается, дырка в ручке нужна для того, чтобы во время приготовления вы могли легко оставить в ней ложку, которой перемешиваете еду. Благодаря этому остатки на деревянной ложке попадают прямо в сковороду или кастрюлю. И не надо пачкать столешницу или дополнительные блюдца или тарелки. Ведь правда, это предельно просто и гениально?

Зачем еще вставлять ложку в отверстие сковородки или кастрюли?

Кстати, дело не только в чистоте. Этот способ также может спасти вашу ложку, особенно если она пластиковая и, следовательно, склонна к плавлению.

Подумайте об этом: каждый раз, когда вы оставляете ложку в кипящей воде — рядом с такой же обжигающей кастрюлей или сковородкой, — вы рискуете расплавить ее. Это приведет не только к тому, что вы останетесь без кухонного инструмента, но и может привести к попаданию в пищу бисфенола А (BPA), токсина, содержащегося в большинстве пластмасс.

Ну и конечно, с помощью отверстия можно также повесить кастрюлю на крючок и выставить его напоказ. Это может оказаться очень полезным решением, когда у нас очень мало места для хранения посуды или когда мы хотим похвастаться своими кастрюлями.

Похожая загадка и с крошечной выемкой в нижнем крае основания чашки. Оказывается, это придумали для предотвращения скопления воды на дне посуды при ее мытье в посудомоечной машине.

Обязательно взгляните на свою кухонную технику. Возможно, вы откроете для себя еще не один секрет!

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