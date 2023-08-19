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Украинские бойцы подбили дроном-камикадзе российский танк под Бахмутом

  • 19.08.2023, 18:27
Украинские бойцы подбили дроном-камикадзе российский танк под Бахмутом

Видео опубликовал Александр Сырский.

Украинские воины-штурмовики подбили российский танк дроном-камикадзе. Это произошло под Бахмутом, сообщил командующий украинскими Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

На опубликованном видео зафиксирована боевая работа воинов 225-го отдельного штурмового батальона на Бахмутском направлении.

«Воины 225-го ОШБт подбили вражеский танк с помощью FPV-камикадзе недалеко от Бахмута», - отметил Сырский.

Следует отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. Сейчас активные бои идут на флангах Бахмутского направления.

По данным Генштаба ВСУ, украинские воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

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