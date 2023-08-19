закрыть
19 августа 2023, суббота, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Забрали детство»: на свободе белорусских политзаключенных ждут тысячи сыновей и дочерей

  • 19.08.2023, 18:37
«Забрали детство»: на свободе белорусских политзаключенных ждут тысячи сыновей и дочерей

У некоторых из них в тюрьме сидят оба родителя.

В белорусских тюрьмах прямо сейчас находятся тысячи политзаключенных. На свободе их продолжают ждать родные: родители, супруги и дети. Последним разлука и травмы из-за репрессий даются особенно тяжело. Ведь у некоторых из них в тюрьмах находятся оба родителя, говорится в репортаже «Настоящего времени».

Больше года активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо с двумя сыновьями живет в Вильнюсе. В январе 2021 года жену Андрея, тоже активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк, задержали в собственной квартире в Бресте и осудили на три года колонии. В начале августа этого года женщина должна была выйти на свободу, но незадолго до освобождения на нее завели новое уголовное дело.

Бытовыми вопросами в эмиграции Андрей сейчас занимается сам, говорит, что первое время было сложно, но отчаяться он не имел права: «Я понимаю, что жене сейчас намного сложнее. Полина терпит всевозможные муки, страдания. И я просто понимаю, что не могу как-то жаловаться на жизнь, отчаиваться. Впадать в какие-то депрессии».

Старшему сыну Славомиру четырнадцать лет. Младший Стах в этом году идет в первый класс. Задержание Полины, рассказывает Андрей, произошло на глазах у маленького ребенка: дверь в квартиру выломали силовики, Полину избили и увезли в наручниках. Из-за увиденного у Стаха начались проблемы со здоровьем.

- Он просто перестал говорить. Ему констатировали задержку развития речи. Два года мы с этим диагнозом жили, с ним боролись. К счастью, за год здесь, в Вильнюсе, благодаря тому, что мы ходили к психологу, дефектологу, нам удалось, каким-то образом преодолеть эту ситуацию. Стах пойдет в обыкновенный класс. Но надо понимать, что у ребенка забрали практически все детство, – рассказывает Андрей Шарендо.

В декабре 21 года консультанта «Радыё Свабода» Игоря Лосика приговорили к пятнадцати годам колонии усиленного режима. За солидарность и поддержку мужа его жену Дарью в январе осудили на два года. Их дочь Паулина осталась с бабушками и дедушками.

В архиве СМИ осталось интервью, в котором Дарья рассказывает о дочери после ареста мужа и до своего задержания: «Если она раньше просто брала мой мобильный телефон и говорила: «Папа, папа, ку-ку», то сейчас она просит меня включить фотографии Игоря, приносит свою детскую посудку, начинает его кормить, играть в мяч. То, как ведет себя дочь сейчас... мне тяжело говорить, правда».

Шестого декабря 2022 года арестовали журналистку из Гомеля Ларису Щирякову, а ее сына Святослава забрали в приют. Почти месяц подросток находился в детском доме, пока его отец, который давно живет в России, собирал документы для опеки над сыном. Другим родственникам забрать Святослава из приюта не разрешили.

Лишение свободы родного человека, говорит психолог Наталья Станкевич, тяжело переживают взрослые, а для детей – это настоящая трагедия. Очень важно, добавляет специалист, чтобы рядом с ребенком в этот период был человек, который его поддержит: «Взрослый, который может плакать, но вместе с тем может поговорить с ребенком: «Да, я очень беспокоюсь о маме, давай мы вместе напишем ей письмо». При ребенке должен быть тот, кто сохраняет присутствие духа. Не человек, который рыдает 24 на 7».

Не позволяет себе отчаяться и активист Андрей Шарендо. Рассказывает сыновьям о маме, показывает ее фотографии. Мужчина верит в скорое освобождение жены и политические перемены в Беларуси, хотя и признается, что младший сын начинает забывать маму.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив
Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк