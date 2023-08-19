«Забрали детство»: на свободе белорусских политзаключенных ждут тысячи сыновей и дочерей 19.08.2023, 18:37

У некоторых из них в тюрьме сидят оба родителя.

В белорусских тюрьмах прямо сейчас находятся тысячи политзаключенных. На свободе их продолжают ждать родные: родители, супруги и дети. Последним разлука и травмы из-за репрессий даются особенно тяжело. Ведь у некоторых из них в тюрьмах находятся оба родителя, говорится в репортаже «Настоящего времени».

Больше года активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо с двумя сыновьями живет в Вильнюсе. В январе 2021 года жену Андрея, тоже активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк, задержали в собственной квартире в Бресте и осудили на три года колонии. В начале августа этого года женщина должна была выйти на свободу, но незадолго до освобождения на нее завели новое уголовное дело.

Бытовыми вопросами в эмиграции Андрей сейчас занимается сам, говорит, что первое время было сложно, но отчаяться он не имел права: «Я понимаю, что жене сейчас намного сложнее. Полина терпит всевозможные муки, страдания. И я просто понимаю, что не могу как-то жаловаться на жизнь, отчаиваться. Впадать в какие-то депрессии».

Старшему сыну Славомиру четырнадцать лет. Младший Стах в этом году идет в первый класс. Задержание Полины, рассказывает Андрей, произошло на глазах у маленького ребенка: дверь в квартиру выломали силовики, Полину избили и увезли в наручниках. Из-за увиденного у Стаха начались проблемы со здоровьем.

- Он просто перестал говорить. Ему констатировали задержку развития речи. Два года мы с этим диагнозом жили, с ним боролись. К счастью, за год здесь, в Вильнюсе, благодаря тому, что мы ходили к психологу, дефектологу, нам удалось, каким-то образом преодолеть эту ситуацию. Стах пойдет в обыкновенный класс. Но надо понимать, что у ребенка забрали практически все детство, – рассказывает Андрей Шарендо.

В декабре 21 года консультанта «Радыё Свабода» Игоря Лосика приговорили к пятнадцати годам колонии усиленного режима. За солидарность и поддержку мужа его жену Дарью в январе осудили на два года. Их дочь Паулина осталась с бабушками и дедушками.

В архиве СМИ осталось интервью, в котором Дарья рассказывает о дочери после ареста мужа и до своего задержания: «Если она раньше просто брала мой мобильный телефон и говорила: «Папа, папа, ку-ку», то сейчас она просит меня включить фотографии Игоря, приносит свою детскую посудку, начинает его кормить, играть в мяч. То, как ведет себя дочь сейчас... мне тяжело говорить, правда».

Шестого декабря 2022 года арестовали журналистку из Гомеля Ларису Щирякову, а ее сына Святослава забрали в приют. Почти месяц подросток находился в детском доме, пока его отец, который давно живет в России, собирал документы для опеки над сыном. Другим родственникам забрать Святослава из приюта не разрешили.

Лишение свободы родного человека, говорит психолог Наталья Станкевич, тяжело переживают взрослые, а для детей – это настоящая трагедия. Очень важно, добавляет специалист, чтобы рядом с ребенком в этот период был человек, который его поддержит: «Взрослый, который может плакать, но вместе с тем может поговорить с ребенком: «Да, я очень беспокоюсь о маме, давай мы вместе напишем ей письмо». При ребенке должен быть тот, кто сохраняет присутствие духа. Не человек, который рыдает 24 на 7».

Не позволяет себе отчаяться и активист Андрей Шарендо. Рассказывает сыновьям о маме, показывает ее фотографии. Мужчина верит в скорое освобождение жены и политические перемены в Беларуси, хотя и признается, что младший сын начинает забывать маму.

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