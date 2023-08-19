ISW: У ВСУ много вариантов для перерезания российского коридора в Крым 19.08.2023, 18:45

Мелитополь - лишь один из ни.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) не согласны с мнением, озвученным в статье газеты Washington Post, в которой говорится, что ВСУ «не смогут достичь захваченного Россией Мелитополя и не перережут российский коридор в Крым в этом году».

Эксперты отмечают, что у украинской армии есть много вариантов остановить важные для противника пути вдоль побережья Азовского моря, освобождение Мелитополя является лишь одним из них.

В сообщении института подчеркивается: озвученная американскими журналистами информация является непроверенной. В своем материале газета ссылается на оценки разведки США, однако аналитикам неясно, почему американские разведчики могли прийти к таким выводам.

По словам аналитиков ISW, на сегодняшний день слишком рано давать какие-либо оценки украинскому контрнаступлению. Эксперты считают, что контрнаступление ВСУ будет затяжной и нелинейной серией операций, которые, скорее всего, будут протекать в фазах с разным темпом.

В институте также добавили, что контрнаступательные операции уменьшают количество обороняющихся российских сил, в результате чего создаются условия для любого украинского прорыва, который может иметь важное оперативное значение.

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